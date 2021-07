Μπρίτνει Σπίαρς – κηδεμονία: Υπέρ του πατέρα της η απόφαση του δικαστηρίου

Η συγκλονιστική κατάθεση της Μπρίτνεϊ Σπιρς κατά του καθεστώτος «κηδεμονίας» της, που τα τελευταία 13 χρόνια τής έχει στερήσει τη δυνατότητα να διαχειρίζεται η ίδια την τεράστια περιουσία της αλλά και τη ζωή της, δεν έπεισε τουλάχιστον μια εκ των δικαστών, που απέρριψε (προς το παρόν) το αίτημα της τραγουδίστριας να παυθεί ο ρόλος του πατέρα της Τζέιμι ως «κηδεμόνα» της. Σύμφωνα με το USA Today, έγγραφα δικαστηρίου που κατέθεσε ο δικηγόρος της 39χρονης, Σάμιουελ Ίνγκαμ, την περασμένη Τετάρτη, αναφέρουν ότι η δικαστής Μπρέντα Τζ. Πένι απέρριψε το αίτημα να μην είναι πλέον «sole conservator» (αποκλειστικός «κηδεμόνας») ο πατέρας της τραγουδίστριας. Ο βασικός στόχος των εγγράφων που κατατέθηκαν, σύμφωνα με το ίδιο site που είχε πρόσβαση σε αυτά, ήταν να εγκριθεί το Bessemer Trust ως «co-conservator» της Μπρίτνεϊ.

«Το αίτημα να ανασταλεί άμεσα η ιδιότητα (του “conservator”) του Τζέιμς Π. Σπίαρς μετά τον διορισμό της Bessemer Trust Company της Καλιφόρνια ως “sole conservator” της περιουσιας της απορρίπτεται μετ’ επιφυλάξεως παντός δικαιώματος» αναφέρουν τα έγγραφα. «Πιστεύω πραγματικά ότι αυτό το καθεστώς “επιτροπείας” (σ.σ. ο νομικός όρος στα αγγλικά είναι «conservatorship», κάτι παρεμφερές με τη «δικαστική συμπαράσταση» στη χώρα μας) ισοδυναμεί με κακοποίηση, και θέλω να τελειώσει» δήλωσε πριν από μερικές μέρες η 39χρονη ποπ σταρ στη φορτισμένη συναισθηματικά ομιλία της μέσω τηλεδιάσκεψης, η οποία διήρκεσε 25 λεπτά, στο δικαστήριο.

Όπως υπενθυμίζει το site, ο πατέρας της ποπ σταρ και το Bessemer Trust έχουν τον έλεγχο της περιουσίας της Μπρίτνεϊ, ενώ η επαγγελματίας conservator Τζόντι Μοντγκόμερι διαχειρίζεται (προσωρινά) άλλες πτυχές της προσωπικής ζωής της Μπρίτνεϊ. Πρόσφατα ο δικηγόρος της τραγουδίστριας υπέβαλε αίτηση να διοριστεί μόνιμα η Μοντγκόμερι στον συγκεκριμένο ρόλο (που της ανατέθηκε το 2019 όταν ο πατέρας της “αποσύρθηκε” για λόγους υγείας). Οι δικηγόροι του Τζέιμς Σπίαρς δήλωσαν στο δικαστήριο ότι ο εντολέας τους «ανησυχεί» μετά το αίτημα του δικηγόρου της Μπρίτνεϊ για «μονιμοποίηση» του ρόλου της Μοντγκόμερι, δεδομένου ότι η κόρη του δήλωσε ξεκάθαρα στις 23 Ιουνίου ότι τέλει να δοθεί τέλος στο καθεστώς «κηδεμονίας» της και να μην μπορεί πλέον κανένας να αποφασίζει για την προσωπική της ζωή.

Όπως υπενθυμίζει το USA Today, τον περασμένο Νοέμβριο η δικαστής Μπρέντα Τζ. Πένι αρνήθηκε να εκδώσει απόφαση για τις νομικές προσπάθειες της Μπρίτνεϊ Σπίαρς να ανακτήσει το έλεγχο της ζωής της και να βάλει τέλος στο νομικό καθεστώς που την κρατά «αιχμάλωτη» τα τελευταία 13 χρόνια. Η αιτιολογία της ήταν ότι η τραγουδίστρια δεν είχε καταθέσει επαρκή τεκμηρίωση ώστε να στηρίζει το αίτημά της.

NEW: Judge Brenda Penny has signed an order denying Britney Spears’ request to have her father removed from her conservatorship. The request was first filed last November by Spears’ attorney.https://t.co/rn6mrzvUcr

— NPR (@NPR) July 1, 2021