Η Ελλάδα νίκησε 2-1 τη Νορβηγία στο φιλικό του «Ροσαλέδα» στη Μάλαγα και ο Ντίνος Μαυροπάνος υπήρξε ένας από τους διακριθέντες. Ο Έλληνας αμυντικός εξαφάνισε κυριολεκτικά τον Νορβηγό επιθετικό Έρλινγκ Χάαλαντ, γνωρίζοντας τα αποθεωτικά σχόλια των οπαδών της Άρσεναλ.

Dinos Mavropanos played the full 90 minutes as Greece beat Norway 2-1 in Malaga. 🇬🇷 pic.twitter.com/RsbmgxSSZ8 — Chris Wheatley (@ChrisWheatley_) June 6, 2021

Ο νεαρός στόπερ, που αγωνίστηκε φέτος ως δανεικός στην Στουτγκάρδη, αποκόμισε πολλά εγκωμιαστικά σχόλια, με έναν χρήστη να λέει πως «ο Μαυροπάνος έβαλε στην τσέπη του τον Χάαλαντ» και έναν άλλο να αναφέρει πως «ο Μαυροπάνος εξελίχθηκε στη Γερμανία και είναι έτοιμος».

Dinos Mavropanos played the full 90 minutes as Greece beat Norway 2-1 in Malaga. 🇬🇷 pic.twitter.com/RsbmgxSSZ8 — Chris Wheatley (@ChrisWheatley_) June 6, 2021

Άλλα αποθεωτικά σχόλια περιλαμβάνουν ατάκες όπως «ο τύπος έσβησε τον Λουκάκου και τώρα τον Χάαλαντ» και «είναι… διαβολικά γρήγορος, τι αμυντικός»!