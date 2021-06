Netflix Ομπάμα: Η σειρά κινουμένων σχεδίων που ετοιμάζει με τη Μισέλ

Μεγάλη αίσθηση έχει προκαλέσει το νέο πρότζεκτ από τον πρώην πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Ο Μπαράκ Ομπάμα και η σύζυγός του Μισέλ είναι οι δημιουργοί μιας νέας σειράς κινουμένων σχεδίων στην πολύ διάσημη πλατφόρμα του Netflix. Συγκεκριμένα, το ζευγάρι Μπαράκ – Μισέλ, ανακοίνωσε το νέο τους πρότζεκτ, το οποίο έχει ως στόχο να ενημερώσει τα παιδιά για το «αστικό δίκαιο» με έναν πιο διασκεδαστικό τρόπο. Ο τίτλος της animation σειράς είναι «We The People» και πρόκειται να κάνει πρεμιέρα στην πλατφόρμα του Netflix στις 4 Ιουλίου 2021. Η σειρά θα αποτελείται από 10 επεισόδια διάρκειας 3 λεπτών το κάθε ένα, τα οποία θα έχουν τη μορφή μουσικών βίντεο κλιπ με επιμορφωτικό χαρακτήρα.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην επίσημη ανακοίνωση του Netflix τα βίντεο θα αφορούν «μία νέα γενιά νέων Αμερικάνων για τη δύναμη, που έχουν ως πολίτες». Φυσικά, από την σειρά δε θα μπορούσαν να λείπουν οι εκπλήξεις. Στα επεισόδια θα δώσουν το «παρών» με τα τραγούδια τους διάσημοι καλλιτέχνες, μεταξύ των οποίων θα είναι Άντρα Ντέι, η H.E.R, η Λιν-Μάνουελ Μιράντα, η ποιήτρια Αμάντα Γκόρμαν κ.α. Η σειρά θα κυκλοφορήσει μέσω της εταιρείας των Μπαράκ και Μισέλ Ομπάμα, Higher Ground Productions, ενώ το σενάριο υπογράφει ο Κρις Νι.

Michelle and I are excited to share our latest show from Higher Ground: We The People. Some of our favorite artists got together with amazing animators to remix civics—and the result is a lot better than what we had in school. Check it out on @Netflix this July 4. pic.twitter.com/PlsSyq5pgk

We The People combines music & animation to educate a new generation of young Americans about basic U.S. civics.

Features original songs performed by H.E.R., Janelle Monáe, Brandi Carlile, Lin-Manuel Miranda, Adam Lambert, Bebe Rexha, Andra Day, and poet Amanda Gorman. Out 7/4 pic.twitter.com/3yWiVX4TRC

— Netflix (@netflix) June 2, 2021