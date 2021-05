Friends Reunion: Χαμός στο Twitter με το νέο επεισόδιο, «έπεσε» το HBO max

Πρεμιέρα έκαναν στο HBO Max εχθές Πέμπτη (27/05) «Τα Φιλαράκια», και η συγκίνηση ήταν τεράστια. Η σειρά επέστρεψε στην μικρή οθόνη 17 χρόνια μετά με ένα επετειακό επεισόδιο. Παρακολουθήσαμε την αγαπημένη παρέα να εξιστορεί γεγονότα από τα παλιά, στο εμβληματικό σκηνικό, προκαλώντας ένα αίσθημα νοσταλγίας στους θαυμαστές. Ο Matthew Perry (Chandler), Jennifer Aniston (Rachel), Courteney Cox (Monica), Lisa Kudrow (Phoebe), Matt LeBlanc (Joey) και David Schwimmer (Ross) ήταν στο επεισόδιο The One With The Reunion. Χάρισαν στιγμές γέλιου αλλά και ένα ανεκπλήρωτο αίσθημα ικανοποίησης σε πολλούς από τους τηλεθεατές, ενώ έβαλαν την τελική υπογραφή ότι η σειρά ολοκληρώθηκε μια για πάντα.

Στο επεισόδιο εμφανίστηκαν σαν guests διάσημοι τραγουδιστές, ηθοποιοί, μοντέλα και ποδοσφαιριστές, εκ των οποίων η Lady Gaga, ο James Corden, η Reese Witherspoon, αλλά και οι David Beckham, Justin Bieber και BTS, μαζί με τους Cindy Crawford, Cara Delevingne, Kit Harington, Mindy Kaling και Malala Yousafzai. Συγκίνηση προκάλεσαν οι γονείς του Ρος και της Μόνικα Γκέλερ, οι οποίοι εμφανίστηκαν και έχουν μεγαλώσει αρκετά. Υπήρξαν όμως και αισθητές απώλειες, οι οποίες δεν έμειναν ασχολίαστες.

After 17 years….. The best thing happened in 2021 #friendsreunion pic.twitter.com/tXbxZ8p2y8 — Arya A R (@AryaAR2408) May 28, 2021

Οι χρήστες έριξαν την πλατφόρμα

Το ΗΒΟ max είχε ξεκαθαρίσει ότι δεν πρόκειται για ένα νέο, πρωτότυπο επεισόδιο της σειράς. Οι πρωταγωνιστές θα εμφανίζονται ως οι εαυτοί τους, όχι ως οι αγαπημένοι τους χαρακτήρες. Παρότι πολλοί ήταν που δυσαρεστήθηκαν από την ανακοίνωση αυτή, έσπευσαν να το δουν και το αποτέλεσμα τους αποζημίωσε. Μέσα σε λίγα λεπτά το HBO Max είχε «πέσει», και το Twitter φωτιά από τα σχόλια.

«Η ιστοσελίδα δε λειτουργεί…Μήπως κρασάραμε μόλις το HBO Max;» αναρωτήθηκε στο Twitter ένας χρήστης και ακολούθησε σωρεία αναρτήσεων σχετικά με τη μη διαθεσιμότητα της πλατφόρμας και της υπηρεσίας HBO Go. Κι αυτό συνέβη μόνο από τους χρήστες που ζουν εντός ΗΠΑ και συγκεκριμένων περιοχών στην υπόλοιπη Αμερική. Το HBO δεν είναι διαθέσιμο σε καμία άλλη χώρα, ενώ για το reunion των Friends υπήρξε αυστηρή πολιτική και στο κομμάτι του VPN, στο εργαλείο δηλαδή με το οποίο μπορεί κάποιος να πειράξει την IP του και να την κάνει να φαίνεται σαν να βρίσκεται εντός της αμερικανικής επικράτειας.

Λίγοι το είδαν στην Ελλάδα

Το επεισόδιο διήρκησε 1 ώρα και 40 λεπτά, και μέσα σε αυτό το διάστημα έγιναν πολλές αποκαλύψεις, Ο Ρος και η Ρέιτσελ, συγκεκριμένα, δεν θα κατέληγαν ζευγάρι στο τελικό φινάλε, αλλά η απαίτηση του κοινού έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο. Μάλιστα, οι δυο τους αποκάλυψαν ότι ήταν ερωτευμένοι ο ένας με τον άλλο και στην πραγματική ζωή, αν και δεν κατάφεραν ποτέ να είναι μαζί.