La Casa De Papel τέλος: «Άρχισε σαν ληστεία, τελειώνει σαν οικογένεια»

Τα γυρίσματα του La Casa De Papel ολοκληρώθηκαν και οι συντελεστές της ισπανικής σειράς αποχαιρέτισαν του θαυμαστές του αστυνομικού θρίλερ με μια φωτογραφία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Εν αναμονή της πέμπτης και τελευταίας σεζόν του La Casa De Papel στο Netflix, ο επίσημος λογαριασμός της ισπανικής παραγωγής έγραψε: «Ότι ξεκίνησε ως ληστεία τελείωσε σαν οικογένεια. Τα γυρίσματα της πέμπτης σεζόν τελείωσε. Ευχαριστούμε όλους τους θαυμαστές έγιναν μέρος της «Αντίστασης», ανυπομονούμε να σας δείξουμε το τέλος της ιστορίας».

Πριν από μερικές ημέρες, ο Professor, αποχαιρέτισε το La Casa De Papel με ένα βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό. «Αφήνοντας για τελευταία φορά το πλατό του ”Casa de Papel”. Τα λόγια δεν είναι απαραίτητα. Είμαι ευγνώμων για τόσα πολλά, για τα πάντα. Στους φαν (πρώτα από όλα), σε ολόκληρη την ομάδα της Vancouver Media και στο Netflix. Και σε εσένα, αγαπητέ μου Profesor. Θα μου λείπουν οι καλές στιγμές που περάσαμε μαζί. Σας ευχαριστώ», έγραψε στην ανάρτησή του ο Προφεσόρ ή κατά κόσμον Αλβάρο Μόρτε.

«Μας πήρε πάνω από έναν χρόνο να αποφασίσουμε πώς έπρεπε να διαλυθεί η συμμορία. Πώς έπρεπε να διαχειριστεί την κατάσταση ο Professor. Πώς να προκαλέσουμε καταστάσεις μη αναστρέψιμες για τους χαρακτήρες. Το αποτέλεσμα είναι ο 5ος κύκλος του ”La Casa de Papel”. Ο πόλεμος γίνεται ακραίος, αλλά αυτή θα είναι η πιο επική και συναρπαστική σεζόν».

Και μπορεί οι τηλεθεατές να περίμεναν πώς και πώς την πρεμιέρα του 5ου και τελευταίου κύκλου του La Casa de Papel, ωστόσο, όπως φαίνεται, θα περιμένουν για πολύ… Σύμφωνα με δημοσίευμα της Express, ο δημιουργός Alex Pina δήλωσε ότι η νέα σεζόν δεν θα κυκλοφορήσει στο Netflix πριν από τον Σεπτέμβριο. Αυτό, λοιπόν, μπορεί να σημαίνει ότι η πρεμιέρα θα γίνει Οκτώβριο, Νοέμβριο ή Δεκέμβριο. Ο τελευταίος κύκλος του La Casa de Papel αναμένεται ότι θα έχει συνολικά δέκα επεισόδια, δύο επεισόδια περισσότερα από το σύνηθες.

THE HEIST COMES TO AN END

PART 5. pic.twitter.com/QOgJgzsqff

