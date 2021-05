Κόμπι Μπράιαντ θάνατος: Ο Μάικλ Τζόρνταν αποκαλύπτει την τελευταία συνομιλία τους

Έχουν περάσει 15 μήνες από την μοιραία συντριβή ελικοπτέρου, όπου έχασε τη ζωή του ο θρύλος των Λέικερς, Κόμπι Μπράιαντ και η 13χρονη κόρη του Τζίτζι, και ακόμα μας φαίνεται απίστευτο. Το Σάββατο, ο αείμνηστος Μπράιαντ θα τιμηθεί στο Naismith Memorial Basketball Hall of Fame και εκ μέρος του θα μιλήσει ο Μάικλ Τζόρνταν. Αλλά πριν από την ομιλία του, ο Τζόρνταν έδειξε στον Jackie MacMullan του ESPN ποια ήταν τα τελευταία του μηνύματα με τον Μπράιαντ πριν την συντριβή στις 26 Ιανουαρίου 2020. Η συζήτηση είχε να κάνει με μια τεκίλα και με την προπόνηση, κάτι που είναι αναμενόμενο να πουν δύο φίλοι. Κανένας δεν μπορούσε να προβλέψει το παιχνίδι που του επιφύλασσε η μοίρα.

Ο Τζόρνταν του είχε στείλει ένα μπουκάλι από τη δική του συλλογή για να δοκιμάσει, με τον Κόμπι να απαντά «Η τεκίλα είναι απίθανη, σε ευχαριστώ αδερφέ μου», ενώ πριν είχε ακολουθήσει ο διάλογος:

Michael Jordan and Kobe Bryant had a special relationship. ❤️

Even their final text message exchange was great 🤣 pic.twitter.com/I6wNivp5g0

— ClutchPoints (@ClutchPointsApp) May 11, 2021