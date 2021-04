Πάρις Τζάκσον σειρά: Θα συμμετάσχει στο θρίλερ «American Horror Story»

Στο δεύτερο μέρος του νέου κύκλου της σειράς «American Horror Story: Double Feature» θα συμμετέχει η Πάρις Τζάκσον. Την είδηση δημοσίευσε το αμερικανικό δίκτυο ΤΜΖ, επισημαίνοντας ότι η νέα σεζόν της αγαπημένης σειράς του κοινού επιστρέφει στο FOX ακόμα πιο τρομακτική. Ακόμα, δεν έχει διευκρινιστεί σε πόσα επεισόδια θα παίξει η 23χρονη ηθοποιός.

Η δέκατη σεζόν θα αποτελείται από δύο μέρη, όπου το ένα θα διαδραματίζεται στη θάλασσα, ενώ το δεύτερο, όπου και θα συμμετέχει, θα γυριστεί στην ακτή, όπως αποκάλυψε μέσα από δημοσίευση του στο Instagram o δημιουργός του σίκουελ, Ράιαν Μέρφι.

Λεπτομέρειες για το δεύτερο μέρος της σειράς δεν έχουν γνωστοποιηθεί ακόμα, ενώ στο πρώτο μέρος θα πρωταγωνιστήσουν οι ίδιοι ηθοποιοί Σάρα Πόλσον, Κάθι Μπέιτς και Μακόλεϊ Κάλκιν, όπως και στους προηγούμενους κύκλους.

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά, που η κόρη του Μάικλ Τζάκσον θα δοκιμάσει τις υποκριτικές της ικανότητες. Έχει εμφανιστεί ξανά στη σειρά της Fox «Star», καθώς και στην κωμωδία «Gringo».

Paris Jackson Set to Appear in Next 'American Horror Story' https://t.co/2ET29ALjxq

— TMZ (@TMZ) April 22, 2021