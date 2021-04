Λονδίνο τώρα: Εκκενώθηκε σταθμός τρένου, λόγο για «ύποπτο αντικείμενο» κάνει η αστυνομία

Συναγερμός σήμανε νωρίτερα την Τετάρτη στο Λονδίνο, καθώς μετά από «σοβαρό περιστατικό», εκκενώθηκε ο σταθμός του τρένου στη Γέφυρα του Λονδίνου. Σύμφωνα με την αστυνομία της βρετανικής πρωτεύουσας, η εκκένωση έγινε εξαιτίας ενός «ύποπτου αντικειμένου» που εντοπίστηκε σε τρένο.

Ένας μάρτυρας ανέφερε ότι είδε «πολλά» ελικόπτερα στον ουρανό πάνω από το σταθμό στο Southwark, στο νότιο Λονδίνο. Έπειτα από λίγη ώρα και μετά τους ελέγχους που έγιναν, η αστυνομία των βρετανικών συγκοινωνιών (BTP) επισήμανε πως το αντικείμενο δεν ήταν ύποπτο και σύντομα θα παρέδιδε ξανά τον σταθμό σε λειτουργία.

Τα τρένα υποχρεώνονταν σε εκτροπή, ενώ οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης «ανταποκρίθηκαν σε ένα περιστατικό», σύμφωνα με όσα επιβεβαίωσαν πολλές σιδηροδρομικές εταιρείες. Η αστυνομία των βρετανικών συγκοινωνιών είχε ενημερώσει το κοινό, αναφέροντας: «Ο σταθμός Bridge του Λονδίνου εκκενώθηκε έτσι ώστε οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης να μπορούν να αντιμετωπίσουν την κατάσταση. Ακολουθήστε τις οδηγίες από τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης».

BREAKING: London Bridge station in central London evacuated as emergency services responded to an incident. pic.twitter.com/WHQhHEYjLM

— Insider Paper (@TheInsiderPaper) April 21, 2021