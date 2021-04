Ελληνοτουρκικά νέα – Μπαχτσελί: Νέο παραλήρημα, «η Ελλάδα θα χάσει το κεφάλι της»

Σε παραληρηματικό ύφος και με προσβλητικές εκφράσεις επιτέθηκε κατά της Ελλάδας και του υπουργού Εξωτερικών ο αρχηγός των ακροδεξιών Γκρίζων Λύκων της Τουρκίας, Ντεβλέτ Μπαχτσελί. Μιλώντας στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του Κόμματος Εθνικιστικής Δράσης (MHP), ο Ντεβλέτ Μπαχτσελί χαρακτήρισε τον υπουργό Εξωτερικών Νίκο Δένδια αμετροεπή, τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και απείλησε την Ελλάδα ότι «θα χάσει το κεφάλι της».

Κατηγόρησε επίσης τον κ. Δένδια ότι με τις δηλώσεις του στην Άγκυρα, μετά τη συνάντηση που είχε με τον Τούρκο ομόλογό του Μεβλούτ Τσαβούσογλου, αποσκοπούσε στο να προκαλέσει κρίση. «Η Ελλάδα είδε τα νύχια της Τουρκίας» ήταν η χαρακτηριστική φράση που χρησιμοποίησε σχολιάζοντας το «θερμό επεισόδιο» στην Άγκυρα.

Πιο αναλυτικά, η ηγέτης του MHP και πολιτικός σύμμαχος του προέδρου Ερντογάν κατά την τοποθέτησή του δήλωσε: «Οι εκφράσεις που χρησιμοποίησε ο υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας αποκαλύπτουν ότι τον έστειλαν στην Τουρκία ειδικά για να προκαλέσει κρίση. Συγχαίρω από τα βάθη της καρδιάς μου τον κ. Τσαβούσογλου. Υποβάλλω τα σέβη μου και στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας που τον καθοδήγησε. Ο Έλληνας υπουργός έπεσε σε σκληρό βράχο. Είδε τα νύχια της Τουρκίας».

Ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι η μοναδική χώρα που απειλεί την ασφάλεια στη Μεσόγειο είναι η Ελλάδα. «Η Ελλάδα καταπατάει τη Συνθήκη της Λωζάννης. Οι ομογενείς μας δεν είναι μόνοι, δεν είναι απελπισμένοι, δεν είναι ποτέ απροστάτευτοι. Απ’ ό,τι φαίνεται η Ελλάδα δεν πήρε το μάθημά της από την Ιστορία. Νομίζω πως αυτή η μικροσκοπική χώρα έχει ξεχάσει. Θα ήταν καλό να τα εξηγήσει κάποιος στον αμετροεπή Δένδια και τον αχαλίνωτο Μητσοτάκη. Αν η Ελλάδα δεν συνετιστεί θα χάσει το κεφάλι της» είπε σε έντονα απειλητικό ύφος.

«Ξαναχτύπησε» ο Μεσούτ Χακί Τζασίν, σύμβουλος του Τούρκου προέδρου Ταγίπ Ερντογάν για θέματα εξωτερικής πολιτικής, απειλώντας την Ελλάδα με … στρατιωτική κατάληψη της Αλεξανδρούπολης. Μιλώντας στο CNN Turk, ο Τζασίν, που παλαιότερα είχε αποκαλέσει «νάνους» τους Έλληνες και την Ελλάδα «χώρα που πεθαίνει από την πείνα», ισχυρίστηκε πως η πρωτεύουσα του Έβρου ανήκει στην Τουρκία η οποία «δεσμεύεται να καταλάβει ελληνικά όπλα στο Αιγαίο και τα αμερικανικά όπλα στη Συρία». Ο ίδιος μάλιστα έδωσε τη δική του ερμηνεία για την τουρκική ονομασία της Αλεξανδρούπολης (Δεδέαγατς).

Δήλωσε προκλητικά ο σύμβουλος του Ερντογάν : «Όπως δηλώνεται στο όνομα (dede=παππούς, agac=δέντρο) οι παππούδες μας φύτεψαν δέντρα εκεί. Όπως είπε ο φίλος μας, οι ΗΠΑ έδωσαν 1200 θωρακισμένα οχήματα στην Ελλάδα (για να χρησιμοποιηθούν στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης). Μεταχειρισμένα οχήματα, αμερικάνικα σκουπίδια. Κάποια είναι καλά μόνο για ανταλλακτικά. Αν η Ελλάδα στρατιωτικοποιεί τα νησιά και μας πυροβολεί με αυτά τα όπλα, αυτά θα γίνουν λάφυρά μας, όπως έγινε και στην Κύπρο.

Turkish President's security/foreign policy advisor Hakki Casin lays claim on Greek city of Alexandroupolis, says it belongs to #Turkey, vows to seize Greek arms in the Aegean and US weapons in Syria. pic.twitter.com/3kJd2UwOoc

— Abdullah Bozkurt (@abdbozkurt) April 19, 2021