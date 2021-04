Ελληνοτουρκικά νέα – Τσελίκ: «Παράδειγμα απρέπειας τα λόγια του Δένδια»

Το διπλωματικό μπρα ντε φερ του Νίκου Δένδια με τον Μεβλούτ Τσαβούσογλου σχολίασε ο Ομέρ Τσελίκ παραμένοντας στην ίδια γραμμή με τη δήλωση που έκανε την ημέρα της συνέντευξης Τύπου των δυο ΥΠΕΞ.

Ο εκπρόσωπος του «AK Parti» χαρακτήρισε «απρέπεια» τα όσα δήλωσε ο Νίκος Δένδιας. «Η κατηγορία του για τη Δημοκρατία της Τουρκίας και το έθνος μας με εξαιρετικά φανατικό τρόπο θα γραφτεί στην ιστορία της διπλωματίας ως παράδειγμα απρέπειας», είπε χαρακτηριστικά, όπως μεταδίδει το TRT Haber. Παράλληλα, σύμφωνα με το CNN Turk, ο Τσελίκ δήλωσε ότι «είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε υπουργό να μιλά για την ΕΕ, όχι για τη χώρα του, όταν μιλά για την κυριαρχία της χώρας του».

«Ξαναχτύπησε» ο Μεσούτ Χακί Τζασίν, σύμβουλος του Τούρκου προέδρου Ταγίπ Ερντογάν για θέματα εξωτερικής πολιτικής, απειλώντας την Ελλάδα με … στρατιωτική κατάληψη της Αλεξανδρούπολης.

Μιλώντας στο CNN Turk, ο Τζασίν, που παλαιότερα είχε αποκαλέσει «νάνους» τους Έλληνες και την Ελλάδα «χώρα που πεθαίνει από την πείνα», ισχυρίστηκε πως η πρωτεύουσα του Έβρου ανήκει στην Τουρκία η οποία «δεσμεύεται να καταλάβει ελληνικά όπλα στο Αιγαίο και τα αμερικανικά όπλα στη Συρία». Ο ίδιος μάλιστα έδωσε τη δική του ερμηνεία για την τουρκική ονομασία της Αλεξανδρούπολης (Δεδέγαάτς).

Δήλωσε προκλητικά ο σύμβουλος του Ερντογάν : «Όπως δηλώνεται στο όνομα (dede=παππούς, agac=δέντρο) οι παππούδες μας φύτεψαν δέντρα εκεί. Όπως είπε ο φίλος μας, οι ΗΠΑ έδωσαν 1200 θωρακισμένα οχήματα στην Ελλάδα (για να χρησιμοποιηθούν στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης). Μεταχειρισμένα οχήματα, αμερικάνικα σκουπίδια. Κάποια είναι καλά μόνο για ανταλλακτικά. Αν η Ελλάδα στρατιωτικοποιεί τα νησιά και μας πυροβολεί με αυτά τα όπλα, αυτά θα γίνουν λάφυρά μας, όπως έγινε και στην Κύπρο. Το ίδιο είπα και στους “καζανοκέφαλους” (ενν. τους Αμερικανούς). Τους είπα “Φέρνετε όπλα στο PΚΚ στα συριακά σύνορα. Αυτά τα όπλα θα είναι σύντομα δικά μας”. Με αυτές τις εσφαλμένες μεθόδους, σχεδιασμένες για εκφοβισμό, είναι λάθος για τον Μπάιντεν να περικλείει την Τουρκία με την Κρήτη στο Αιγαίο, την Κύπρο και την Αλεξανδρούπολη».

Το βίντεο με τις προκλητικές δηλώσεις του Τζασίν, ανήρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter ο αυτοεξόριστος στη Σουηδία Τούρκος δημοσιογράφος Αμπντουλάχ Μποζκούρτ, διαχειριστής του ανεξάρτητου δικτύου Nordic Monitor.

Turkish President's security/foreign policy advisor Hakki Casin lays claim on Greek city of Alexandroupolis, says it belongs to #Turkey, vows to seize Greek arms in the Aegean and US weapons in Syria. pic.twitter.com/3kJd2UwOoc

