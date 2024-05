Δίκη Ντόναλντ Τραμπ – Φλόριντα: Επ’ αόριστον αναβολή της υπόθεσης κακοδιαχείρισης απόρρητων εγγράφων

Αναβλήθηκε επ’ αόριστον η δίκη του Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με την υπόθεση κακοδιαχείρισης απόρρητων εγγράφων κατά τη διάρκεια της θητείας του. Σύμφωνα με την περιφερειακή δικαστή των ΗΠΑ, Αϊλί Κάνον, πρέπει πρώτα να επιλυθούν σημαντικά ζητήματα σχετικά με τα αποδεικτικά στοιχεία της δίκης πριν οριστεί μία νέα ημερομηνία. Η δικαστική της απόφαση, μάλιστα, ακύρωσε και την προηγούμενη ημερομηνία που είχε οριστεί για τις 20 Μαΐου. Όπως φαίνεται, όμως, αυτή δεν πρόκειται να οριστεί πριν τις προεδρικές εκλογές της 5ης Νοεμβρίου 2024, κάτι που πρότειναν και οι δικηγόροι του Τραμπ προκειμένου να αναμετρηθεί με τον Τζο Μπάιντεν, ενώ οι εισαγγελείς ζήτησαν να διεξαχθεί φέτος.

Ο πρώην πρόεδρος κατηγορείται ότι κράτησε άκρως απόρρητα έγγραφα μετά την αποχώρησή του από το αξίωμα, αντί να τα επιστρέψει στα Εθνικά Αρχεία, όπως ορίζει ο νόμος. Ο Τραμπ έχει αρνηθεί κάθε αδίκημα και έχει δηλώσει αθώος στις 40 κατηγορίες κακουργήματος εναντίον του, οι οποίες κυμαίνονται από συνωμοσία για παρεμπόδιση της δικαιοσύνης έως ψευδείς δηλώσεις. Οι δικηγόροι υπεράσπισης και οι εισαγγελείς έχουν επανειλημμένα συγκρουστεί στο δικαστήριο σχετικά με το ποια απόρρητα στοιχεία μπορούν να παρουσιαστούν στη δίκη, προκαλώντας μια σειρά από καθυστερήσεις. Ορισμένοι νομικοί σχολιαστές έχουν αφήσει να εννοηθεί ότι η δικαστής Κάνον, η οποία έχει συχνά ταχθεί στο πλευρό των επιχειρημάτων του Τραμπ, καθυστερεί σκόπιμα την υπόθεση για λογαριασμό του ανθρώπου που την διόρισε στο δικαστήριο.

