Game of Thrones νέα σεζόν: Η ανάρτηση που ξεσήκωσε τους φανς

Πρόκειται για μια από τις δημοφιλέστερες και πιο επιτυχημένες σειρές της 10ετίας, οπότε είναι λογικό ένα μόνο tweet από τον επίσημο λογαριασμό του Game of Thrones να ανάβει ξανά τη φλόγα.

Τρεις μόνο λέξεις ήταν αρκετές για να βάλουν τον «σπόρο» της προσμονής και πάλι ανάμεσα στους φίλους της σειράς. Δύο χρόνια μετά το επικό πλην αμφιλεγόμενο φινάλε της σειράς του ΗΒΟ, ο λογαριασμός του GoT ανάρτησε ένα απλό «Winter is Coming». Και δεν ήθελαν πολύ για να ξεσπάσουν θεωρίες σχετικά με το τι κρύβεται πίσω από την επαναφορά του εμβληματικού σλόγκαν της σειράς.

Οι «πληγωμένοι» φίλοι της σειράς ξεκίνησαν να ζητούν remake της 8ης σεζόν για να δουν επιτέλους ένα φινάλε που θα… αξίζει τον κόπο. «Θέλω και τα 432 λεπτά που ξόδεψα βλέποντας την 8η σεζόν να διαγραφούν από τη μνήμη μου», ανέφερε σε tweet ένας εκ των χρηστών που σχολίασε σχετικά.

Αυτή την περίοδο, το HBO κάνει μια μεγάλη γιορτή στην επέτειο των δέκα χρόνων από την πρεμιέρα της επικής σειράς που έφερε τα πάνω-κάτω στη μικρή οθόνη. Αυτό το tweet πολλοί το συνέδεσαν με αυτή την επέτειο, αλλά δεν αποκλείεται να έχει να κάνει και με τις επερχόμενες spinoff σειρές που διαδραματίζονται στο σύμπαν του George R.R. Martin. Άλλωστε το «House of the Dragon« αναμένεται να προβληθεί στο HBO Max μέσα στο 2022, οπότε η επικοινωνία από την πλευρά της πλατφόρμας έχει ξεκινήσει ήδη.

#GameOfThrones prequel series 'House of the Dragon' is aiming for a 2022 release!

(via @DEADLINE) pic.twitter.com/8S5ZJVxBRU

— House of the Dragon (@houseofdragontv) January 16, 2020