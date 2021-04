Self test σχολεία: «Γλιτώσαμε πάνω από 8.500 κρούσματα το επόμενο 15ήμερο»

Για την χρησιμότητα των self tests η οποία φάνηκε μετά τον εντοπισμό 613 θετικών κρουσμάτων σε μαθητές και καθηγητές, μίλησε ο καθηγητής Πνευμονολογίας στο πανεπιστήμιο Κρήτης, Νίκος Τζανάκης σημειώνοντας πως θα μπορούσαν να δώσουν έως και 8.500 κρούσματα. «Αυτοί που απομονώνουμε με τα self tests, υπολογίζουμε με βάση τα μοντέλα μας, ότι το επόμενο δεκαπενθήμερο θα έδιναν από 5.250-8.765 νέα κρούσματα. Έχουμε αυτό το όπλο των self tests», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Σημείωσε δε ότι με τον ίδιο τρόπο θα πρέπει το Πάσχα οι πολίτες να πάνε στα χωριά τους. «Αντί να αφήσουμε τον κόσμο στα αστικά κέντρα και να μένουν μέσα στα διαμερίσματα καλώντας άλλες οικογένειες, καλύτερα να τον στείλουμε στην εξοχή, πάντα με προσοχή», επισήμανε ο καθηγητής.

Ο ίδιος τάχθηκε κατά της χαλάρωσης των μέτρων επισημαίνοντας ότι αντί να μιλάμε για απαγόρευση κυκλοφορίας και το πιο αυστηρό lockdown που έχει εφαρμοστεί στη χώρα, μιλάμε για χαλάρωση. «Τώρα που άνοιξαν τα σχολεία 400-500 βρέθηκαν θετικοί, αν βάλουμε και την ιχνηλάτηση, περίπου 2.000 άτομα πρέπει να απομονωθούν για να αποφύγουμε τη διασπορά», ανέφερε ο κ. Καπραβέλος. Κατέληξε δε σημειώνοντας ότι δεν έχουμε δει ακόμα την οροφή τονίζοντας ο ίδιος έλαβε εντολή να αδειάσει όλη τη ΜΕΘ να την κάνω Covid, αλλά αυτό δε γίνεται, καθώς νοσηλεύονται βαριά περιστατικά non Covid.

Ο Μητσοτάκης δίνει το “σύνθημα” για τους υπόλοιπους κλάδους

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην εισαγωγική τοποθέτησή του στη σύσκεψη για τον κορoνοϊό αναφέρθηκε στη χρησιμότητα των self test για το άνοιγμα των Λυκείων. «Πριν ξεκινήσουμε την παρουσίαση, επιτρέψτε μου να κάνω μια σύντομη τοποθέτηση που αφορά το ζήτημα των self-test. Θεωρώ ότι το ξεκίνημα των self-test απεδείχθη ιδιαίτερα επιτυχημένο και πιστεύω ότι αξίζουν συγχαρητήρια στους μαθητές, πρώτα και πάνω απ’ όλα, στους εκπαιδευτικούς, στις οικογένειες των μαθητών που στήριξαν αυτή την τολμηρή πρωτοβουλία της πολιτείας», τόνισε ο πρωθυπουργός.

Όταν η κυβέρνηση εμπιστεύεται τον πολίτη, εκείνος ανταποκρίνεται

Παράλληλα ο πρωθυπουργός ανέφερε «έδειξαν ότι, όταν η κυβέρνηση εμπιστεύεται τον πολίτη, εκείνος ανταποκρίνεται με υπευθυνότητα. Πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός ότι εντοπίσαμε 613 μαθητές και καθηγητές -ως επί το πλείστον- ασυμπτωματικούς, οι οποίοι βρέθηκαν θετικοί στο self-test. Έμειναν σήμερα στο σπίτι τους, δεν εξέθεσαν τους συμμαθητές τους και τους συναδέλφους τους σε κίνδυνο μετάδοσης του ιού».

Self test σε λιανεμπόριο, μεταφορές και delivery

Αναφερόμενος στα self test ο Κυριάκος Μητσοτάκης επεσήμανε πως «και αυτή είναι η μεγάλη χρησιμότητα αυτού του νέου εργαλείου ανίχνευσης του ιού το οποίο έχουμε πια στη διάθεσή μας και γι’ αυτό και το μέτρο αυτό θα επεκταθεί πολύ σύντομα, στο τέλος αυτής της εβδομάδος, στους εργαζόμενους στο λιανεμπόριο, στις μεταφορές, σε εργαζόμενους οι οποίοι μεταφέρουν φαγητό. Και, επίσης, να επισημάνω και το γεγονός ότι στο δεύτερο διαγωνισμό για την προμήθεια 10 εκατομμυρίων επιπλέον self-test συμμετέχουν πολλές περισσότερες εταιρείες απ’ όσες συμμετείχαν στον πρώτο διαγωνισμό. Άρα, εκτιμώ ότι και το κόστος της σχετικής προμήθειας θα είναι χαμηλότερο».

Και, πιστεύω, ότι τα στοιχεία αυτά δικαιώνουν την επιλογή μας να επαναλειτουργήσουν με προσοχή και το λιανεμπόριο και η εκπαίδευση. Έτσι πρέπει να συνεχίσουμε, με πολύ μεγάλη προσοχή και να αξιοποιήσουμε και αυτό το πρόσθετο εργαλείο, ώστε να μπορέσουμε να εντοπίζουμε περιπτώσεις συμπολιτών μας οι οποίοι είναι θετικοί στον ιό και τους οποίους δεν μπορούμε εκ των πραγμάτων πάντα να εντοπίζουμε μέσα από τα οργανωμένα τεστ που κάνει η πολιτεία, τα οποία -θέλω να επαναλάβω- και θα συνεχιστούν και θα εντατικοποιηθούν ακόμα περισσότερο. Tα self-test δεν είναι υποκατάστατο για τα μοριακά τεστ και για τα rapid test τα οποία δρομολογεί οργανωμένα η πολιτεία. Eίναι ένα πρόσθετο εργαλείο το οποίο έχουμε στη διάθεση μας και το οποίο σε επίπεδο πληθυσμού μπορεί να μας δώσει ένα σημαντικό πρόσθετο όπλο για να μπορέσουμε να περιορίσουμε τη διασπορά του ιού».