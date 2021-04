Πλατεία Βαρνάβα σκουπίδια: Έντονες οι διαμαρτυρίες των κατοίκων μετά τα κορονοπάρτι

Άδεια μπουκάλια αλκοόλ, πλαστικά ποτήρια, αποτσίγαρα, πλαστικές σακούλες και σπασμένα κουτάκια από αναψυκτικά, αντίκρισαν οι υπάλληλοι του δήμου αλλά και πολίτες της περιοχής του Βαρνάβα το πρωί της Κυριακής, αφού το βράδυ του Σαββάτου η κεντρική πλατεία ήταν γεμάτη από κόσμο.

Η περιοχή θυμίζει «βομβαρδισμένο τοπίο» από τα σκουπίδια που άφησαν στο έδαφος οι περισσότεροι, αν όχι όλοι, από όσους βρέθηκαν στο σημείο για να διασκεδάσουν και να συναντήσουν τους φίλους τους. Είναι απολύτως σεβαστό και κατανοητό να καταφεύγει ο κόσμος στο πάρκο και την πλατεία της γειτονιάς του για να ξεσκάσει. Ωστόσο προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι κανένας από τους παρευρισκόμενους δεν σκέφτηκε να αφήσει τα άδεια μπουκάλια στον πλησιέστερο κάδο απορριμμάτων, πριν επιστρέψουν στο σπίτι τους.

Κορωνοπάρτι με… DJ και φωτοβολίδες στην πλατεία Βαρνάβα

Η κατάσταση αυτή έρχεται να προστεθεί στα σχόλια και τα παράπονα κατοίκων της περιοχής οι οποίοι παραπονιούνται για τον συνωστισμό με αναρτήσεις τους στα social media μη βλέποντας ωστόσο κάποια ανταπόκριση.

«Αυτό που συμβαίνει στην ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΡΝΑΒΑ κάθε βράδυ εδώ και περίπου 2 εβδομάδες είναι αδιανόητο. Πέρα από τον κόσμο που μαζεύεται γιατί έχει πιεστεί και έχει ανάγκη να ξεδώσει (δε σχολιάζω παραπάνω…), μια αστική, πυκνοκατοικημένη γειτονιά έχει παραδοθεί στην επικίνδυνη παραβατική συμπεριφορά κάποιων και η αστυνομία είναι άφαντη. Για να συμπληρωθεί ο σουρεαλισμός, τα παιδιά μας που δεν κοιμούνται το βράδυ από την φασαρία, το πρωί πρέπει να σηκωθούν και να παρακολουθήσουν διαδικτυακό μάθημα γιατί τα σχολεία παραμένουν κλειστά. Για μια ακόμη φορά ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΑΦΗΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΤΥΧΗ ΤΟΥΣ. ή μάλλον στην ατυχία τους…», τονίζει χαρακτηριστικά μία κάτοικος της περιοχής με ανάρτησή της στα social media. Μάλιστα συνοδεύει την ανάρτησή της με βίντεο στα οποία φαίνονται νεαροί να συνωστίζονται χωρίς να τηρούν τα μέτρα προστασίας για τον κορονοϊό.

Βασιλακόπουλος: Τα κορονοπάρτι μπορεί να κοστίσουν την μετακίνηση εκτός νομού το Πάσχα

Για το άνοιγμα των Λυκείων με self test, τις μετακινήσεις το Πάσχα και τις εικόνες συνωστισμού σε κορονοπάρτι με DJ και φωτοβολίδες στην πλατεία Βαρνάβα μίλησε στον ΣΚΑΪ ο καθηγητής Πνευμονολογίας Θεόδωρος Βασιλακόπουλος. Ο κ. Βασιλακόπουλος μιλώντας για τις εικόνες συνωστισμού σε κορονοπάρτι είπε πως το επόμενο που πρέπει να γίνει είναι πριν πας στο κορονοπάρτι να παρουσιάζεις το αρνητικό self test και σημείωσε πως οι μαζώξεις τέτοιου τύπου μπορεί να κοστίσουν και το Πάσχα. «Πληροφορήθηκα ότι υπάρχουν συγκεκριμένα πάρτι σε γειτονιές με take away ποτά. Εμείς και η συμπεριφορά μας καθορίζει το τι θα γίνει και το Πάσχα. ‘Η θα το κόψουμε ή θα το κάνουμε οργανωμένα με καθίσματα σε απόσταση σε ανοιχτούς χώρους χωρίς όρθιους».