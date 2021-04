Πρίγκιπας Φίλιππος θάνατος: Οι Βρετανοί θρηνούν στο Twitter

Εκατοντάδες Βρετανοί πολίτες αποτίουν φόρο τιμής στον πρίγκιπα Φίλιππο, μετά την ανακοίνωση του θανάτου του, σε ηλικία 99 ετών, με αναρτήσεις τους στο Twitter. Οι Βρετανοί θρηνούν την απώλεια του δούκα του Εδιμβούργου και μεταβίβασαν τις ευχές τους στη βασίλισσα και στην υπόλοιπη βασιλική οικογένεια. Να υπενθυμίσουμε ότι, ο πρίγκιπας Φίλιππος επί 73 χρόνια ήταν το στήριγμα της βασίλισσας Ελισάβετ και ο μακροβιότερος σύζυγος μονάρχη στη βρετανική ιστορία.

Am not embarrassed to say I'm crying, and have poured a glass of Fizz to toast his amazing life of service

Rest in Peace, Prince Philip https://t.co/Ob7gwnHe35 — Elizabeth (@Elizabe96177273) April 9, 2021

Το όνομα του πρίγκιπα Φίλιππου αμέσως έγινε trend στα Social Media με μηνύματα συμπαράστασης και θλίψης, ενώ πολλοί θέλησαν να γράψουν δύο λόγια για τον μοναδικό αυτόν άνθρωπο. «Τι ζωή έζησες! Δεν νομίζω ότι η βασίλισσα Ελισάβετ θα μπορούσε να τα είχε καταφέρει χωρίς εσένα. Ήσουν το πιο φωτεινό κόσμημα στο στέμμα της» έγραψε μία χρήστης του Twitter. Μια άλλη πρόσθεσε: «Για να σας δώσω μια εικόνα της συναισθηματικής μου κατάστασης αυτή τη στιγμή, δεν μπορώ να σταματήσω να κλαίω». Η αντίδραση ενός άλλου χρήστη: «Δεν ντρέπομαι να πω ότι κλαίω, πίνω στην υγειά της απίστευτης ζωής του στην υπηρεσία. Αναπαύσου εν ειρήνη, πρίγκιπα Φίλιππε».

So, very sad to hear that Prince Philip has died. A man dedicated to Queen and Country in more ways than one. Fair winds and following seas ⚓ — Kate Jamieson ⚓ (@kejamieson_) April 9, 2021

Μερικοί αναφέρονται και στην βασίλισσα Ελισάβετ

Κάποιος άλλος έγραψε: «Πέρα από την πολιτική, πρέπει να καταλάβει κάποιος τη βασίλισσα ως άνθρωπο. Θυμάμαι όταν ο παππούς μου πέθανε σε ηλικία 94 ετών, η γιαγιά μου ήταν συντετριμμένη μετά από 72 χρόνια γάμου». Ένας ακόμη χρήστης πρόσθεσε: «Η αγάπη είναι παντοτινή. Δεν έχει σημασία ποιες είναι οι απόψεις σας για τη βασιλική οικογένεια. Αυτή τη στιγμή η βασίλισσα Ελισάβετ μόλις έχασε την αδελφή ψυχή της εδώ και 73 χρόνια». «Δεν μπορώ να φανταστώ πόσο συντετριμμένη πρέπει να είναι αυτή τη στιγμή. Αναπαύσου εν ειρήνη πρίγκιπα Φίλιππε».

Politics aside you have to feel for the Queen as a human being. I recall when my own grandfather died aged 94 – it devastated my Gran after 72 years together. https://t.co/YxBmhfomte pic.twitter.com/6sElWqQjgy — CllrAndyOddy 🇬🇧🇪🇺 #3.5% #FBPE (@CllrOddy) April 9, 2021

Ο βασιλικός μπάτλερ έγραψε στο Twitter

«Θέλω να εκφράσω τη λύπη μου για τον θάνατο του πρίγκιπα Φιλίππου, δούκα του Εδιμβούργου. Ένας τζέντλεμαν, για τον οποίο ήμουν περήφανος που υπηρέτησα κατά τη διάρκεια της θητείας μου στον βασιλικό οίκο. Στέλνω τα συλλυπητήριά μου στη βασιλική οικογένεια».

I am saddened to learn of the death of HRH Prince Philip The Duke of Edinburgh. A gentleman who I was proud to have served during my time in the Royal Household. I send my condolences to @RoyalFamily @ClarenceHouse #PrincePhilip #dukeofedinburgh pic.twitter.com/hmLnqvmTIR — The Royal Butler (@TheRoyalButler) April 9, 2021

Η βασιλική βιογράφος Ίνγκριντ Στιούαρτ δημοσίευσε

«Πράγματι, μια πολύ θλιβερή μέρα. Στέλνω τα συλλυπητήριά μου στην Αυτής Μεγαλειότητα βασίλισσα για τον θάνατο του αγαπημένου της συζύγου, του πρίγκιπα Φιλίππου, δούκα του Εδιμβούργου. Υπήρξε σταθερή δύναμη και οδηγός κατά τη διάρκεια της βασιλείας της».

