Πρίγκιπας Φίλιππος πέθανε: Θλίψη στη Βρετανία, απεβίωσε ο σύζυγος της Ελισάβετ

Εφυγε από τη ζωή σήμερα ο πρίγκιπας Φίλιππος, σύζυγος της βασίλισσας Ελισάβετ, σε ηλικία 99 ετών. Η ανακοίνωση του παλατιού αναφέρει: «Με βαθιά θλίψη, η αυτού Μεγαλειότητα, η βασίλισσα ανακοίνωσε τον θάνατο του αγαπημένου της συζύγου, του αυτού μεγαλειότατου, πρίγκιπα Φίλιππου, δούκα του Εδιμβούργου. Ο αυτού Μεγαλειότατος πέθανε ειρηνικά σήμερα το πρωί στο κάστρο Γουίνδσορ». Ο Δούκας του Εδιμβούργου χαρακτηρίστηκε κάποτε από τη βασίλισσα ως «η δύναμή της» της και η παρουσία του δίπλα της ήταν διαρκής για περισσότερα από 70 χρόνια. Γεννημένος το 1921, ο Φίλιππος υπηρέτησε στο Βασιλικό Ναυτικό και έγινε γνωστός με την πάροδο των ετών για τα αστεία του. Αφού γνώρισε για πρώτη φορά τη βασίλισσα, η Ελισσάβετ «δεν κοίταξε ποτέ κανέναν άλλο». Παραμερίζοντας τις δικές του φιλοδοξίες σταδιοδρομίας, απέδειξε την έντονη αίσθηση του καθήκοντος να υπηρετεί τη χώρα κάθε χρόνο, αρνούμενος να σταματήσει να εργάζεται ακόμη και στη δεκαετία του ’90.

Τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο ο Φίλιππος ταλαιπωρήθηκε με από προβλήματα υγείας, ενώ υποβλήθηκε και σε επέμβαση στην καρδιά. Ο Φίλιππος έγινε υποστηρικτής ή πρόεδρος σε 800 οργανισμούς, ίδρυσε τα Βραβεία του Δούκα του Εδιμβούργου το 1956 και κέρδισε μια θέση στις καρδιές του έθνους για τα πνευματώδη αστεία και τις «γκάφες» του. Αφήνει πίσω του τέσσερα παιδιά, οκτώ εγγόνια και οκτώ δισέγγονα.

It is with deep sorrow that Her Majesty The Queen has announced the death of her beloved husband, His Royal Highness The Prince Philip, Duke of Edinburgh.

His Royal Highness passed away peacefully this morning at Windsor Castle. pic.twitter.com/XOIDQqlFPn

