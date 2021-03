La Casa de Papel 5η σεζόν πότε βγαίνει: Θα αργήσει το μεγάλο φινάλε

Έχει περάσει σχεδόν ένας χρόνος από την πρεμιέρα του τέταρτου κύκλου του La Casa de Papel. Ο Αλεξ Πίνα έκανε ξανά τα «μαγικά» του και έδωσε στους τηλεθεατές του Netflix μια συναρπαστική τέταρτη σεζόν, σε αντίθεση με τον «χλιαρό», ομολογουμένως, τρίτο κύκλο. Τα τελευταία επεισόδια ήταν γεμάτα ένταση και αγωνία, θυμίζοντας σε πολλούς από εμάς αυτά της πρώτης σεζόν. Η αδρεναλίνη «χτύπησε κόκκινο» και μας έκανε να κολλήσουμε στις οθόνες μας.

Ο θάνατος της Ναϊρόμπι, από την άλλη, στοίχισε σε όλους. Ένας από τους πιο αγαπημένους ήρωες του La Casa de Papel σκοτώθηκε από πυρά, κάνοντας τους απανταχού φαν να λυγίσουν και να στεναχωρηθούν για τον χαμό της.

THE HEIST COMES TO AN END

PART 5. pic.twitter.com/QOgJgzsqff

— Netflix (@netflix) July 31, 2020