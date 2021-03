Survivor 4 Ατζούν: Η “σπόντα” του για τη Μαριαλένα και τον Σάκη

Ο Ατζούν Ιλίτζαλι στις δυο μέρες που ανέλαβε την παρουσίαση του Survivor, δεν δίστασε να «στριμώξει με σπόντες» τους παίκτες. Πριν από έναν στίβο μάχης, ο Τούρκος παραγωγός έκανε προσωπικές ερωτήσεις στην Μαριαλένα Ρουμελιώτη και τον Σάκη Κατσούλη, ενώ έβγαλε στη φόρα και όλο το παρασκήνιο της γνωριμίας τους. Μετά τη συμμετοχή του, έκανε και μια ανάρτηση-φωτιά στο Instagram, στην οποία αρχικά αυτοσαρκαζόταν για τα ελληνικά του, στο υστερόγραφο, όμως, πέταξε και τη μπηχτή του για το πρώην ζευγάρι.

Τι ανέφερε:

«Με πολύ κέφι παρουσίασα για δυο μέρες το ελληνικό Survivor, στη θέση του επιτυχημένου παρουσιαστή μας, Γιώργου Λιανού. Είμαι σίγουρος ότι θα βελτιώσω τα Ελληνικά μου στα επόμενα 20 χρόνια. Ζούμε μια πολύ συναρπαστική σεζόν φέτος. Η καλοσύνη που οι Έλληνες φίλοι δείχνουν σε εμένα και την ομάδα μου μας κάνει χαρούμενους όλα αυτά τα χρόνια. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ όλους τους παίκτες, το τηλεοπτικό κοινό μας και την ελληνική ομάδα. Υ.Σ.: Ακόμα αναρωτιέμαι τι σκέφτεται η Μαριαλένα για τον Σάκη».

Λίγα λόγια για τον Ατζούν Ιλίτζαλι

Ο Ατζούν Ιλίτζαλι είναι Τούρκος παραγωγός και επιχειρηματίας, επίσης είναι ιδρυτής και πρόεδρος της εταιρείας παραγωγής “Acun Medya” και ιδιοκτήτης του τουρκικού τηλεοπτικού καναλιού TV8. Γεννήθηκε στην Αδριανούπολη από μια οικογένεια που καταγόταν από την Ιλίτζα του Ερζερούμ, εξ ου και το επίθετό του. Τελείωσε το δημοτικό στην Αδριανούπολη και την δευτεροβάθμια εκπαίδευση στο Kadıköy Maarif College και στο Anatolian High School της Κωνσταντινούπολης. Εισήχθη στο Πανεπιστήμιο της Πόλης, αλλά τα παράτησε και ξεκίνησε να εργάζεται από νεαρή ηλικία.

Ο Ιλίτζαλι ξεκίνησε την καριέρα του στις επιχειρήσεις μαζί με τον πατέρα του Εργκιούν, ιδρύοντας ένα μικρό μαγαζί με ρούχα στο Bağdat Caddesi. Τα πράγματα δεν πήγαν όπως τα ήθελε και έτσι σε ηλικία 21 ετών το μαγαζί χρεωκόπησε. Μετά από αυτήν την πρώτη απογοητευτική εμπειρία, ξεκίνησε να εργάζεται ως ρεπόρτερ στο κανάλι Show TV. Αφού εργάστηκε για αρκετά χρόνια εκεί, ο Ιλίτζαλι δημιούργησε μια εταιρεία παραγωγής το 2004, η οποία έγινε μια από τις πιο πετυχημένες εταιρείες στην Τουρκία. Στα τέλη του 2013, επέκτεινε τις επενδύσεις του αποκτώντας το τηλεοπτικό κανάλι TV8.

Καριέρα

Ο Ιλίτζαλι ξεκίνησε την τηλεοπτική του καριέρα ως αθλητικός ρεπόρτερ και πήρε προαγωγή χάρη στην επιτυχία του. Μετά από χρόνια εμπειρίας, ξεκίνησε την δική του ψυχαγωγική εκπομπή με την οποία ταξίδεψε σε όλο τον κόσμο. Η εκπομπή είχε τόση μεγάλη επιτυχία ώστε έγινε γνωστός σε όλο το έθνος. Η εκπομπή αυτή ήταν το πρώτο προϊόν της εταιρείας του Acun Medya. Ο Ιλίτζαλι έγινε οικοδεσπότης και παραγωγός των εκπομπών της εταιρείας του. Η εταιρεία του μεταδίδει τηλεοπτικές εκπομπές όπως O Ses Türkiye (τουρκική έκδοση του The Voice), Yetenek Sizsiniz Türkiye (τουρκική έκδοση του Got Talent), Survivor, Var mısın? Yok musun? (τουρκική έκδοση του Deal or No Deal) και Yok Böyle Dans (τουρκική έκδοση του Dancing with the Stars). Τον Νοέμβριο του 2013, ο Ιλίτζαλι απέκτησε το τηλεοπτικό κανάλι TV8. Στο νέο του κανάλι, ξεκίνησε νέα προγράμματα όπως το Utopia και “Rising Star Türkiye”.

Survivor 4 Ατζούν: Βίντεο

