Ατύχημα σοκ – Τάιγκερ Γουντς: Σε κρίσιμη κατάσταση

Ατύχημα σοκ – Τάιγκερ Γουντς: Σοκ στις ΗΠΑ με τροχαίο που έχει εμπλακεί ο ζωντανός θρύλος του Γκολφ, ο πιο γνωστός παίκτης του αθλήματος στην ιστορία, ο Τάιγκερ Γουντς. Ο οποίος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Ο Τάιγκερ Γουντς κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες έχασε τον έλεγχο του οχήματος που οδηγούσε, αυτό αναποδογύρισε και προσέκρουσε σε δέντρα! Μάλιστα δεν προκύπτει εμπλοκή και άλλου αυτοκινήτου στο τροχαίο.

Στο ΙΧ επέβαινε ο Αμερικανός γκόλφερ, ο οποίος ανασύρθηκε ζωντανός. Ομως ήταν σε πολύ άσχημη κατάσταση και νοσηλεύεται με σοβαρά τραύματα, σε κρίσιμη κατάσταση σε νοσοκομείο του Λος Άντζελες. Και προς ώρας δεν προκύπτουν περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του.

This is the accident scene for Tiger Woods car accident and he had to be removed by the jaws of life, according to the sheriff

It is a major accident 🙏🏼

📸 @NBCNews pic.twitter.com/hLUggW7XP6

— John Clark (@JClarkNBCS) February 23, 2021