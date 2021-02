Παναθηναϊκός – μπάσκετ: “Μόνο Παναθηναϊκός’

Παναθηναϊκός – μπάσκετ: Ο Μάριο Χεζόνια έστειλε το δικό του μήνηυμα στον κόσμο του Παναθηναϊκού, κάτι που έχει επαναληφθεί συχνά στο παρελθόν. Τώρα, όμως, για πρώτη φορά ως παίκτης της ομάδας και όχι απλά ως φαν της! Ο Κροάτης φόργουορντ έντυσε πράσινο τον …Super Mario και ευχαρίστησε τους οπαδούς της νέας ομάδας του. Τους έδωσε, δε, ραντεβού στο κλειστό του ΟΑΚΑ. Εκεί όπου πρώτη φορά θα αγωνιστεί ως πάικτης των πρασίνων σε λίγες εβδομάδες. Στο μήνυμά του ο Κροάτης άσος έγραψε χαρακτηριστικά: «Τα όνειρα ήταν πάντοτε μεγαλύτερα. Σας ευχαριστώ όλους, τα λέμε σύντομα. Μόνο Παναθηναϊκός».

Υπενθυμίζεται ότι στο παρελθόν ο Δημήτρης Διαμαντίδης είχε υποκλιθεί δημόσια στο ταλέντο του Χεζόνια. Το 2015 σε συνέντευξή του ο 3D ως ένας εκ των κορυφαίων της Ευρώπης είχε ρωτηθεί για ποιον παίκτη θαυμάζει και είχε πει: “Στο εξωτερικό είναι ένας παίκτης που λέγεται Χεζόνια και παίζει στην Μπαρτσελόνα”. Λίγες ημέρες αργότερα ο συνάδελφος δημοσιογράφος Θανάσης Ασπρούλιας και του το είχε μεταφέρει με το νι και με το σίγμα! Οταν το έμαθε ο νεαρός τότε Χεζόνια δεν το πίστευε και όταν του το επιβεβαίωσε ο δημοσιογράφος, είπε: ”Ο Διαμαντίδης είναι ο άνθρωπός μου. Ο κορυφαίος όλων των εποχών. Ο κορυφαίος παίκτης όλων των εποχών στην Ευρώπη”.

Ο Τούρκος άσος Ενές Καντέρ σε συνέντευξή του μόλις λίγο καιρό πριν είχε δηλώσει είναι φίλαθλος του Παναθηναϊκού και είπε πως θα ήθελε να αγωνιστεί στους πράσινους. Το τριφύλλι δεν το ξέχασε και λίγο μετά την ανακοίνωση της απόκτησης του Μάριο Χεζόνια ευχαρίστησε και τον Τούρκο σέντερ του Πόρτλαντ. Ο οποίος εκτός των άλλων είναι και πολύ καλός φίλος με τον Χεζόνια.

Thank you @EnesKanter for your support! You are one of us! ☘

— Panathinaikos BC (@paobcgr) February 22, 2021