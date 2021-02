Simone Ashley – Bridgerton: Αυτή θα είναι η πρωταγωνίστρια του δεύτερου κύκλου

Η δεύτερη σεζόν της σειράς Bridgerton αργεί ακόμα να έρθει στο Netflix, το δίκτυο όμως έχει αρχίσει να κυκλοφορεί τις πρώτες πληροφορίες. Το Bridgerton βασίζεται στη σειρά βιβλίων «Οικογένεια Μπρίτζερτον» της Julia Quinn. Η πρώτη σεζόν βασίστηκε στο πρώτο βιβλίο της Quinn με τίτλο «Τhe Duke and I – Ο δούκας κι εκείνη» και επικεντρώθηκε στην ιστορία της Daphne.

Τα οκτώ βιβλία της σειράς διαδραματίζονται στη βικτωριανή εποχή και το καθένα έχει ως βασικό χαρακτήρα ένα από τα οκτώ παιδιά του υποκόμη Μπρίτζερτον. Η δεύτερη σεζόν λοιπόν θα ασχοληθεί με ένα άλλο παιδί της οικογένειας και πιο συγκεκριμένα στον Anthony. Ο τίτλος του δεύτερου βιβλίου είναι «The Viscount Who Loved Me – Ο ιππότης που αγάπησε».

Αυτή τη φορά οι συγγραφείς των σκανδαλοθηρικών εφημερίδων έπεσαν έξω. Ο Άντονι Μπρίτζερτον όχι µόνο αποφάσισε να παντρευτεί – αλλά έχει επιλέξει και σύζυγο! Το µόνο εµπόδιο είναι η µεγαλύτερη αδελφή της µνηστής του, η Κέιτ Σέφιλντ, η πιο ενοχλητική γυναίκα που µπορεί κανείς να συναντήσει σε µια λονδρέζικη αίθουσα χορού. Η ραδιούργα Κέιτ εξοργίζει τον Άντονι µε την αποφασιστικότητά της να διαλύσει τον αρραβώνα, µα όταν κλείνει τα µάτια του τη νύχτα, εκείνη εμφανίζεται στα δαιδαλώδη όνειρά του…

Σε αντίθεση µε ό,τι πιστεύουν οι συντηρητικές μανάδες, η Κέιτ είναι βέβαιη ότι οι µετανιωµένοι γυναικάδες δεν γίνονται οι καλύτεροι σύζυγοι. Είναι αποφασισµένη να παλέψει με τους κανόνες και να προστατέψει την αδελφή της, αγνοώντας όμως τη δική της ευάλωτη πλευρά. Όταν συνειδητοποιεί τις ενδόμυχες σκέψεις της είναι αργά και κάθε της δράση από εδώ και πέρα είναι καταδικασμένη να προκαλέσει αναπάντεχη αντίδραση.

To Netflix, βάζει τέλος στην αγωνία για την Κέιτ και ανακοίνωσε κι επισήμως ότι η ηθοποιός που θα την υποδυθεί είναι η 25χρονη ηθοποιός Simone Ashley, την οποία γνωρίσαμε – μεταξύ άλλων – στον ρόλο της Olivia στην τηλεοπτική σειρά Sex Education.

Get ready to fall in love with Simone Ashley, who will play Kate in Season 2 of Bridgerton.

Kate is a smart, headstrong young woman who suffers no fools — Anthony Bridgerton very much included. ` pic.twitter.com/xdVilOjL4Y

