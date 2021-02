Ισραήλ Συρία: Προληπτικά χτυπήματα στα ιρανικά προγεφυρώματα

Ο κατακερματισμός της Συρίας με τον εμφύλιο πόλεμο από το 2011 είχε θετικό αντίκτυπο για το Ισραήλ, γιατί έθεσε τον μόνιμο εχθρό του σε μια κατάσταση… ομφαλοσκοπίας. Σταδιακά όμως δημιούργησε και ανησυχία αναφορικά με τη διαρκώς αυξανόμενη επιρροή και παρουσία των ιρανικών δυνάμεων στο συριακό έδαφος. Ως αντίδραση σε αυτή την κατάσταση και για να χτυπήσει το «μακρύ χέρι» του Ιράν, ο ισραηλινός στρατός υιοθέτησε μια στρατηγική προληπτικών χτυπημάτων εντός του συριακού εδάφους, πλήττοντας κατά κύριο λόγο εγκαταστάσεις όπου φιλοξενούνταν ιρανικές δυνάμεις ή οι άμεσοι σύμμαχοί τους, όπως η λιβανέζικη οργάνωση Χεζμπολάχ.

Στο ίδιο πλαίσιο χθες, ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου, ισραηλινά μαχητικά πέταξαν πάνω από τα υψίπεδα του Γκολάν και εξαπέλυσαν πυραύλους εναντίον στόχων στα όρια της Δαμασκού. Από την πλευρά του ο συριακός στρατός ανέφερε ότι τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας της χώρας ενεργοποιήθηκαν για να αντιμετωπίσουν «ισραηλινή επίθεση» και ότι οι περισσότεροι πύραυλοι καταρρίφθηκαν. «Συστοιχίες της αντιαεροπορικής άμυνάς μας συνεχίζουν να αποκρούουν τις ισραηλινές πυραυλικές επιθέσεις στον εναέριο χώρο της Δαμασκού», ανέφερε η ανακοίνωση.

Το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς μετέδωσε ότι στόχος ήταν οι εγκαταστάσεις μιας μεραρχίας στην Κίσουα, περίπου 14 χλμ, νότια της πρωτεύουσας, όπου στρατωνίζονται παραστρατιωτικοί που υποστηρίζονται από το Ιράν. Ο στρατός του Ισραήλ δεν έχει κάνει κανένα σχόλιο για την επιδρομή μέχρι στιγμής, αν και σπανίως αναλαμβάνει την ευθύνη για επιχειρήσεις στο έδαφος της Συρίας. Ωστόσο, αξιωματικοί του ισραηλινού στρατού επιβεβαιώνουν κατ’ ιδίαν ότι οι επιθέσεις στην εμπόλεμη χώρα, που εντείνονται, έχουν στόχο να πλήξουν τις ιρανικές και φιλοϊρανικές δυνάμεις, που εδραιώνουν την παρουσία τους.

Ο υποστράτηγος Αβίβ Κοχαβί, επικεφαλής του γενικού επιτελείου, δήλωνε στα τέλη του 2020 ότι οι επιδρομές «επιβράδυναν την εδραίωση του Ιράν στη Συρία». Επλήγησαν πάνω από 500 στόχοι την περασμένη χρονιά. Αξίζει να σημειωθεί ότι παραστρατιωτικές οργανώσεις που υποστηρίζονται από το Ιράν, όπως η Χεζμπολάχ του Λιβάνου, ελέγχουν μεγάλα τμήματα της ανατολικής, της νότιας και βορειοδυτικής Συρίας, όπως και προάστια γύρω από τη Δαμασκό, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές. Ελέγχουν επίσης περιοχές στα σύνορα Συρίας-Λιβάνου.

#BREAKING: It is now known that #Israel Air Force has successfully destroyed another shipment of missiles that had been delivered by #IRGC to #Syria Arab Army. The weapons were stored near #Mezzeh air base of #Damascus inside the territory of the #SAA 4th Armored Division. pic.twitter.com/T7tBDV8a2Q

— Babak Taghvaee – Μπάπακ Τακβαίε – بابک تقوایی (@BabakTaghvaee) February 15, 2021