Μπάσκετ – Παναθηναϊκός: “Θέλει Καλνιέτις”

Μπάσκετ – Παναθηναϊκός: Ο διεθνής Λιθουανός γκαρντ Μάντας Καλνιέτις βρίσκεται σε άριστο αγωνιστικό μομέντουμ και πραγματοποιεί με την Λοκομοτίβ Κουμπάν εξαιρετικές εμφανίσεις, ίσως τις καλύτερες της καριέρας του. Ως εκ τούτου, δεν διέλαθε της προσοχής των πράσινων σκάουτ που πλησιάσαν τον παίκτη, σύμφωνα με ρεπορτάζ από τη Λιθουανία. Ειδικότερα, οι πληροφορίες από την χώρα της Βαλτικής αναφέρουν πως ο Καλνιέτις βρίσκεται στα στο μεταγραφικό στόχαστρο του Παναθηναϊκού.

Ειδικότερα, ο Λιθουανός δημοσιογράφος Ντονάτας Ουρμπόνας, λέει πως ο Μάντας Καλνιέτις βρίσκεται στη λίστα του Παναθηναϊκού. Ο Καλνιέτις σκοράρει 8,5 πόντους ανά αγώνα στη Βαλτική Λίγκα, ενώ ”κατεβάζει” 3,3 ριμπάουντ. Επιπλέον, έχει 9,9 ασίστ. Στο Eurocup, δε, ο Καλνιέτις πετυχαίνει κατά μέσο όρο 7,3 πόντους και πιστώνεται και με 7 ασίστ!

Ο Λιθουανός συνάδελφος, πάντως, δεν δίνει περισσότερες λεπτομέρειες για τη υπόθεση του φλερτ μεταξύ του “εξάστερου” και του Καλνιέτις. Ο οποίος πριν την Κουμπάν υπήρξε παίκτης των Ζαλγκίρις, Αρμάνι Μιλάνο και Βιλερμπάν.

