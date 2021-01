Μετακίνηση 6 – περπάτημα: Σωματική και ψυχική άσκηση

Μια γρήγορη βόλτα ή περπάτημα μέσα στην καραντίνα, μπορεί σε όλους να φτιάξει την διάθεση. Βέβαια, η κοινωνική αποστασιοποίηση που αναγκαστικά επιβάλλεται σε όλους, λόγω της καραντίνας δεν καθιστά την βόλτα μια απλή υπόθεση. Κατά κύριο λόγο πρέπει να κρατάμε απόσταση από τους άλλους. Και φυσικά να στείλουμε «το μήνυμα», μετακίνηση 6, και να φοράμε μάσκα. Έχοντας υπόψιν του αυτά ο καθένας μπορεί να απολαύσει και να επωφεληθεί από την βόλτα του, έστω και για λίγο. Καθαρός αέρας, ήλιος και άσκηση είναι το τρίπτυχο που έχει λείψει σε πολύ κόσμο μέσα στην καραντίνα. Υπάρχουν, λοιπόν, μερικά tips, που βοηθούν στο να ευχαριστηθούμε ακόμη περισσότερο τον περίπατό μας. Όλοι μας βέβαια θα τα έχουμε σκεφτεί με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, αλλά μπορεί να μην τα εφαρμόσαμε. Τώρα όμως είναι μια ευκαιρία να δούμε τι προσφέρουν στην πράξη.

Μεγάλο ρόλο στο να περάσει κανείς όμορφα στην βόλτα του παίζει η θετική ψυχολογία. Σύμφωνα με μία έρευνα του 2015, υπάρχει η διάκριση ανάμεσα στο “χαρούμενο” και το “καταθλιπτικό” περπάτημα. Μια συσκευή μετρούσε αν το περπάτημα των εθελοντών ήταν χαρούμενο ή καταθλιπτικό και οι εθελοντές, χωρίς να γνωρίζουν απόλυτα τι συμβαίνει, προσπαθούσαν να αλλάξουν το βάδισμά τους, ώστε να αλλάξουν το μέτρημα. Μετά το “πείραμα” οι ερευνητές παρατήρησαν δύο λίστες λέξεων, η μία με 20 αρνητικές και η άλλη με 20 θετικές λέξεις. Αυτοί λοιπόν που είχαν πιο καταθλιπτικό βάδισμα, μπορούσαν να θυμηθούν περισσότερες αρνητικές λέξεις σε σύγκριση με τους άλλους. Ας περπατάμε, συνεπώς, με το κεφάλι ψηλά, γιατί έτσι θα μας ανέβει ακόμα περισσότερο η διάθεση. Παίζει μεγάλο ρόλο το σώμα και το περιβάλλον στην ψυχολογία μας.

Μετακίνηση 6 – περπάτημα: Πράσινο και ήρεμο περιβάλλον

Έτσι, λοιπόν, μια έρευνα του PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America) παρατήρησε ότι η επιλογή περιβάλλοντος επηρεάζει έντονα την διάθεση μας. Άνθρωποι, που επέλεξαν να περπατήσουν σε περιοχές με περισσότερο πράσινο ήταν πιο ευτυχισμένοι από αυτούς που περπάτησαν στην οχλαγωγία της πόλης. Επιπλέον, σε άλλη έρευνα παρατηρήθηκε ότι οι πράσινοι χώροι βοηθούν τους ανθρώπους να ξεπεράσουν τις αρνητικές πτυχές της ζωής τους. Δεν είναι τυχαίο που το πράσινο θεωρείται το χρώμα της ελπίδας και της αρμονίας. Επίσης, ο “διαλογισμός” την ώρα της άσκησης συνεισφέρει στην μείωση του άγχους. Άνθρωποι, δηλαδή, που είχαν επικεντρωθεί στο βάδισμά τους ήταν πιο ευχαριστημένοι από εκείνους που έκαναν το αντίθετο.

Μετακίνηση 6 – περπάτημα: Όχι στα κινητά, ναι στον extra χρόνο

Η διάθεση θα βελτιωθεί ακόμη περισσότερο, αν αυξήσουμε τον χρόνο περπατήματός μας. Ο ελάχιστος χρόνος που απαιτείται για να φτιάξουμε την διάθεσή μας είναι 12 λεπτά, επομένως ανεξάρτητα από τις συνθήκες (θερμοκρασία, ηλιοφάνεια, κοινωνική επαφή) με 15 λεπτά περπάτημα η διάθεση μας θα έχει αλλάξει προς το καλύτερο. Στο θέμα της διάθεσης μεγάλο ρόλο παίζει η χαλάρωση, η οποία μάλλον εμποδίζεται με την χρήση του κινητού. Σύμφωνα με αρκετές έρευνες του εξωτερικού, η χρήση του κινητού δεν βοηθά τον εγκέφαλο να συγκεντρωθεί και να χαλαρώσει, κάθε άλλο. Επομένως, καλό θα ήταν για τον καθημερινό μας περίπατο να αφήνουμε το κινητό στο σπίτι (όσο δύσκολο κι αν είναι), ώστε να έχουμε τα θεμιτά αποτελέσματα. Σίγουρα, όλοι μας αναζητάμε ένα διάλειμμα από την κατάσταση που βρισκόμαστε, αυτός είναι ίσως ένας πολύ καλός τρόπος.

