Τραμπ – Μπάιντεν ορκωμοσία: Σνομπάρει ο απερχόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ

Εν μέσω απόλυτου χάους στις ΗΠΑ μετά την φονική εισβολή στο Καπιτώλιο, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε μέσω Twitter πως δεν θα παρευρεθεί στην ορκωμοσία του νέου ενοίκου του Λευκού Οίκου, Τζο Μπάιντεν. Την ίδια ώρα, ο Τζο Μπάιντεν επικεντρώνεται στην προετοιμασία του ώστε να αναλάβει τα καθήκοντά του εντός του μήνα και θα αφήσει το Κογκρέσο, τον αντιπρόεδρο Μάικ Πενς και το υπουργικό συμβούλιο του Ντόναλντ Τραμπ «να ενεργήσουν όπως θεωρούν πρέπον» όσον αφορά τα θέματα της παραπομπής και της επίκλησης της 25ης Τροπολογίας, ανέφερε ένας εκπρόσωπος της μεταβατικής ομάδας του Δημοκρατικού εκλεγμένου προέδρου.

«Για όσους ρωτάνε, δεν θα πάω στην ορκωμοσία στις 20 Ιανουαρίου». Αυτό έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ στο Twitter πριν από λίγη ώρα, σημειώνοντας πως δεν θα παρευρίσκεται στην τελετή ανάληψης καθηκόντων από τον Τζο Μπάιντεν. Η ανάρτηση του απερχόμενου προέδρου έρχεται την ώρα που οι Δημοκρατικοί βρίσκονται πιο κοντά σε μια ιστορική κίνηση καθώς εξετάζουν την περίπτωση παραπομπής του Ντόναλντ Τραμπ για δεύτερη φορά, δύο ημέρες αφού οι ψευδείς ισχυρισμοί του περί εκλογικής νοθείας ενθάρρυναν το πλήθος που εισέβαλε στο Καπιτώλιο. O Ντόναλντ Τραμπ επανήλθε στο Twitter λιγότερα από δύο εικοσιτετράωρα αφότου το μέσο κοινωνικής δικτύωσης κατέβασε τις αναρτήσεις του αναφορικά με τα γεγονότα στο Καπιτώλιο.

To all of those who have asked, I will not be going to the Inauguration on January 20th.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 8, 2021