Συνέντευξη παντελόνι: Απόσχιση με τα εσώρουχα

Το Βέλγιο, παρόλο που αυτό δεν είναι ευρέως γνωστό, χωρίζεται σε δύο διακριτές γλωσσικά μεταξύ τους περιοχές, τη γερμανόφωνη Φλάνδρα και τη γαλλόφωνη Βαλλωνία. Τις τελευταίες δεκαετίες υπάρχει έντονη αποσχιστική τάση από την πλευρά της Φλάνδρας, κύριος φορέας της οποίας είναι το δεξιό αυτονομιστικό κόμμα New Flemish Alliance (NVA). Επικεφαλής του κόμματος είναι ο δήμαρχος Αμβέρσας και ένας από τους ισχυρότερους πολιτικούς στο Βέλγιο Bart De Wever. Ο τελευταίος υπέπεσε σε ένα πρωτοφανές ατόπημα όταν παραχώρησε online συνέντευξη έχοντας πίσω του έναν… καθρέφτη.

Κι αυτό διότι ο δήμαρχος είχε τη φαεινή ιδέα να παραχωρήσει τη συνέντευξη χωρίς παντελόνι φορώντας μόνο ένα πουκάμισο και από κάτω το εσώρουχό του. Είχε ξεχάσει όμως τον καθρέφτη. «Φοράτε ένα πολύ ωραίο πουκάμισο, μάλλον το φοράτε ειδικά για εμάς. Αλλά κάτω από αυτό το πουκάμισο, να υποθέσω ότι είστε εκεί με το εσώρουχό σας;», ρώτησε χωρίς να κρατηθεί η οικοδέσποινα του Radio 2 Kim Debrie κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, η οποία μεταδόθηκε επίσης στο διαδίκτυο.

Ladies and gentlemen, Mayor of Antwerpen and President of #NVA giving an interview.

He forgot that he had a mirror behind him😅🥶#BartDeWever #BDW pic.twitter.com/5VX4SxdrPq

— Ana Coelho 🎗🍀🕊🇪🇺 (@AnaCoelhoBXL) January 2, 2021