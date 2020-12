Τραμπ αμερικανικές εκλογές: Απανωτοί «πυροβολισμοί» στο twitter

Τραμπ αμερικανικές εκλογές: Σχεδόν ένα μήνα πριν παραδώσει την εξουσία στον νέο Αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντες και αρκετές εβδομάδες μετά τις εκλογές, ο απερχόμενος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εμμένει να αρνείται την ήττα του και να αμφισβητεί την εγκυρότητα του εκλογικού αποτελέσματος. Σε μια από τις τελευταίες… πηγαίες αναρτήσεις του στο twitter ο Τραμπ διατείνεται πως πέτυχε μια «σαρωτική νίκη» στις εκλογές, αν κάποιος μετρήσει τις νόμιμες ψήφους και όχι τις παράνομες που ξεφύτρωσαν «ως εκ θαύματος» από παντού.

«ΚΕΡΔΙΣΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΜΕ ΣΑΡΩΤΙΚΗ ΝΙΚΗ, όμως να θυμάστε ότι εγώ υπολογίζω μόνο τις νόμιμες ψήφους, και όχι όλους εκείνους τους fake ψηφοφόρους και [τα φαινόμενα] νοθείας που ξεφύτρωσαν ως εκ θαύματος από παντού. Τι ντροπιαστικό», γράφει χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του ο Τραμπ.

I WON THE ELECTION IN A LANDSLIDE, but remember, I only think in terms of legal votes, not all of the fake voters and fraud that miraculously floated in from everywhere! What a disgrace!

Σε ένα άλλο tweet, o Αμερικανός πρόεδρος προειδοποίησε, αναφερόμενος στο σκάνδαλο με τον γιο του Μπάιντεν, Χάντερ, ότι αν ο αντίπαλός του μπει στον Λευκό Οίκο οι δημοκρατικοί θα «θάψουν» την υπόθεση και δεν θα υπάρξει καμία συνέπεια.

IF Biden gets in, nothing will happen to Hunter or Joe. Barr will do nothing, and the new group of partisan killers coming in will quickly kill it all. Same thing with Durham. We caught them cold, spying, treason & more (the hard part), but “Justice” took too long. Will be DOA!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 12, 2020