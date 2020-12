Ταμείο Ανάκαμψης Ελλάδα: Συμφωνία των «27» – Τι θα πάρει η χώρα μας

Ταμείο Ανάκαμψης Ελλάδα: Τη συμφωνία των Ευρωπαίων ηγετών για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο και το Ταμείο Ανάκαμψης ανακοίνωσε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ.

«Τώρα μπορούμε να ξεκινήσουμε την εφαρμογή και την ανοικοδόμηση των οικονομιών μας» ανέφερε ο Σαρλ Μισέλ, αναφερόμενος στο ιστορικό πακέτο ύψους 1,8 τρις. ευρώ. Το ιστορικό πακέτο ανάκαμψης «θα δώσει ώθηση τόσο στην πράσινη όσο και στην ψηφιακή μας μετάβαση», ανέφερε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Deal on the #MFF and Recovery Package #NGEU

Now we can start with the implementation and build back our economies.

Our landmark recovery package will drive forward our green & digital transitions. #EUCO

— Charles Michel (@eucopresident) December 10, 2020