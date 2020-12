Πιλότος φαλλός: Ρώσος έχασε τη δουλειά του μετά από… παράξενες μανούβρες

Πιλότος φαλλός: Μία ενέργεια στοίχησε την δουλειά στον πιλότο Ντένις Πετρίκοφ, που εργαζόταν ως πιλότος. Ο Πετρίκοφ, παραβίασε τους κανόνες ασφαλείας αλλάζοντας την πορεία μιας πτήσης από την Μόσχα στην Γεκατερίνμπουργκ. Αυτό όμως ήταν το λιγότερο καθώς η πτήση της Pobeda έκανε μανούβρες οι οποίες ήταν λιγάκι ασυνήθιστες… Ο πιλότος, που μετέφερε 102 επιβάτες στην πτήση, όπως αποδείχθηκε από τον χάρτη πορείας, σχημάτισε έναν φαλλό. Οι αεροπορικές αρχές της Ρωσίας αντιλήφθηκαν το περιστατικό και έκαναν ισχυρές παρατηρήσεις στην εταιρία, η οποία απέλυσε τον πιλότο.

Ρωσικά ΜΜΕ ανέφεραν μάλιστα πως ο πιλότος προχώρησε σε αυτή τη πράξη ως ένδειξη συμπαράστασης στον ποδοσφαιριστή της εθνικής Ρωσίας, Αρτιόμ Τζούμπα, ο οποίος πρόσφατα έγινε θέμα στην χώρα του καθώς διέρρευσε βίντεο που τον έδειχνε να αυτοϊκανοποιείται, με αποτέλεσμα να χάσει την θέση του στην εθνική ομάδα. Την ίδια πληροφορία ισχυρίστηκε και η βρετανική Sun.

Το ιδιότυπο «χιούμορ» είδαμε ξανά και από πιλότο της πολεμικής αεροπορίας των ΗΠΑ το 2017. Με τα ίχνη συμπύκνωσης του αεροσκάφους του, κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής άσκησης, «ζωγράφισε» στον ουρανό έναν γιγαντιαίο φαλλό. Οι μανούβρες του πιλότου “δεν είχαν καμία εκπαιδευτική αξία” τόνισε η πολεμική αεροπορία σε μια ανακοίνωση που εξέδωσε. Τελικά, τη γλίτωσε.

