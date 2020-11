Τζιούμπα Εθνική Ρωσίας: “Κόπηκε” λόγω… αυτοΐκανοποίησης

Τζιούμπα Εθνική Ρωσίας: Ο αρχηγός της Εθνικής Ρωσίας, Αρτέμ Ντζιούμπα, ο οποίος με την απόδοση του στο Μουντιάλ του 2018 κατάφερε να οδηγήσει την Εθνική του ομάδα στα προημιτελικά δεν βρίσκεται στις επιλογές του Στάνισλαφ Τσερτσέσοφ για τους αγώνες με Μολδαβία (φιλικός) και Τουρκία και Σερβία (Nations League). Ο 32χρονος Ρώσος επιθετικός της Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης δεν είναι τραυματίας, καθώς όχι μόνο αγωνίστηκε στο χθεσινό παιχνίδι κόντρα στην Κράσνονταρ αλλά σημείωσε στο 79ο λεπτό και το 7ο του γκολ στο Ρωσικό πρωτάθλημα στη νίκη της ομάδας του με 3-1. Ο λόγος που «κόπηκε» από την Εθνική του ομάδα για τα ματς του Νοεμβρίου είναι βίντεο, στο οποίο ο παίκτης…παίζει με τον εαυτό του.

«Η ομάδα πρέπει να προετοιμαστεί για τους αγώνες του Νοεμβρίου εναντίον της Μολδαβίας, της Τουρκίας και της Σερβίας και δεν μπορεί να αποσπάται από πράγματα που συμβαίνουν εκτός Εθνικής», ανέφερε ο ομοσπονδιακός προπονητής. «Κατά συνέπεια, ελήφθη σήμερα η απόφαση να μην καλέσουμε τον Ντζιούμπα, προκειμένου να προστατευθεί τόσο η ομάδα όσο και ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής από την υπερβολική αρνητικότητα και ένταση», κατέληξε ο Στάνισλαβ Τσερτσέσοφ, αναφερόμενος στο βίντεο που ο αρχηγός της ομάδας του αυτοϊκανοποιείται και τουλάχιστον δεν το κρύβει…

A video has emerged of Russia captain Artem Dzyuba in a, well, less than flattering light. pic.twitter.com/L5PJVeIsoc

— Russian Football News (@RusFootballNews) November 8, 2020