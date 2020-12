Τσιτσιπάς Harrods: Επανήλθε με νέα ανάρτηση μετά τον σάλο

Τσιτσιπάς Harrods: Με μία νέα ανάρτηση στο twitter επανέρχεται ο Έλληνας άσος του τένις, Στέφανος Τσιτσιπάς, μετά τον σάλο που ξέσπασε από τη δήλωσή του ότι “κάποιος πρέπει επιτέλους να χτίσει ένα Harrods στην Ελλάδα”. Η αυθόρμητη αυτή επιθυμία του ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων από τους χιλιάδες θαυμαστές του, κυρίως στην Ελλάδα, τη στιγμή μάλιστα που η χώρα δοκιμάζεται υγιεονομικά, οικονομικά και κοινωνικά λόγω της πανδημίας του κορονοϊού.

Σε χθεσινή του ανάρτηση λοιπόν, ο 22χρονος τενίστας προτρέπει τους πάντες να ασχοληθούν περισσότερο με τον εαυτό τους για να τον αγαπήσουν. “Αν επενδύσεις στον εαυτό σου, θα τον αγαπήσεις. Κάν’ το σαν η ζωή σου να εξαρτάται από αυτό. Είναι μια καλή αρχή”, έγραψε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

If you invest in yourself, you will love yourself. Make it so as if your life depends on it. It's a good principal.

