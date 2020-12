Τσιτσιπάς Harrods: Η χιουμοριστική απάντηση του Μουτσινά

Τσιτσιπάς Harrods: Εν μέσω πανδημίας, ο Στέφανος Τσιτσιπάς ζήτησε… Harrods στην Ελλάδα. Ο παγκοσμίου φήμης Έλληνας τενίστας «άναψε φωτιές» με ένα μάλλον… άστοχο tweet, όπως χαρακτηρίστηκε από την πλειοψηφία των χρηστών του Twitter.

Όπως ήταν αναμενόμενο, το tweet του Στέφανου Τσιτσιπά σχολιάστηκε και στο «Καλό Μεσημεράκι». Η «Βάνια» μπήκε μέσα στο πλατό, διάβασε το επίμαχο μήνυμα του αθλητή και, αφού το μετέφρασε, έδωσε την… πάσα στον Νίκο Μουτσινά.

«Από την άλλη ο Στέφανος τι φάση; Ό,τι να ‘ναι και ο Στέφανος. Μα εδώ δεν μας ανοίγουν τα περίπτερα, το Harrods θα μας ανοίξουν;» είπε με χιούμορ. Στη συνέχεια αφιέρωσε στον αθλητή κι ένα τραγούδι, όπως μόνο ο παρουσιαστής ξέρει!

Θύελλα αντιδράσεων αλλά και σχολίων γεμάτων χιούμορ έχει προκαλέσει η ανάρτηση στο twitter του διεθνούς τενίστα Στέφανου Τσιτσιπά ότι είναι καιρός -επιτέλους να ανοίξει ένα Harrods στην Ελλάδα. Μιλάμε για το πολυτελέστερο πολυκατάστημα του Λονδίνου και ένα από τα μεγαλύτερα του κόσμου που έχει κυρίως είδη πολυτελείας. Η επιθυμία του ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων στους χιλιάδες θαυμαστές του κυρίως από την Ελλάδα, τη στιγμή μάλιστα που η κοινωνία δοκιμάζεται υγιεονομικά, οικονομικά και κοινωνικά. Βέβαια ο Τσιτσιπάς δε ζει διαρκώς στην Ελλάδα οπότε μάλλον είναι μακριά από το πρόβλημα, ή έρχεται μόνο για …ψώνια, αφού εδώ δε γίνονται – ανάμεσα και σε άλλα- και διεθνή τουρνουά.

Ο διεθνούς φήμης τενίστας, που έχει κάνει την Ελλάδα υπερήφανη τα τελευταία χρόνια με τις εμφανίσεις του, έκανε ένα tweet που για τους περισσότερους θεωρήθηκε προκλητικό, στο οποίο γράφει επακριβώς: “Κάποιος πρέπει να χτίσει ένα κατάστημα Harrods στην Ελλάδα. Ήρθε η ώρα’.

