Οδηγός Τρίερ – Γερμανία: Μεγαλώνει η λίστα των νεκρών, ένα παιδί ανάμεσα στα θύματα

Οδηγός Τρίερ – Γερμανία: Συναγερμός επικρατεί από το μεσημέρι της Τρίτης στην πόλη Τρίερ της δυτικής Γερμανίας, όταν ένα τζιπ έπεσε μέσα στο πλήθος σε πεζόδρομο στην πόλη Τρίερ. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από τη γερμανική τηλεόραση, οι άνθρωποι που έχουν χάσει τη ζωή τους είναι τέσσερις, ενώ ανάμεσά τους βρίσκεται κι ένα παιδί, χωρίς να έχουν γίνει γνωστές λεπτομέρειες για την ηλικία του. Υπάρχουν επίσης αρκετοί σοβαρά τραυματίες (οι αρχικές πληροφορίες έκαναν λόγο για τουλάχιστον 15), ενώ σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης, οι τραυματίες νοσηλεύονται στα δύο νοσοκομεία.

Σύμφωνα με το κρατικό δίκτυο SWR, ο 51χρονος οδηγός του τζιπ, με γερμανική υπηκοότητα, συνελήφθη από την αστυνομία, έπειτα από ένα χιλιόμετρο περίπου, ενώ δεν έχουν γίνει σαφείς λεπτομέρειες του περιστατικού στην πόλη, που αποτελεί γενέτειρα του Καρλ Μαρξ και το σπίτι του είναι σήμερα μουσείο. Πρώτες πληροφορίες τον θέλουν να έδρασε χωρίς συνεργό.

UPDATE: Car plows through pedestrians in the German city of Trier, at least 2 dead, 10 injured. The police rammed the car and arrested the driver.pic.twitter.com/QWWEIPdyRw

