Οδηγός Τρίερ – Γερμανία: Βίντεο από τη σύλληψη του δράστη

Οδηγός Τρίερ – Γερμανία: Συναγερμός επικρατεί από το μεσημέρι της Τρίτης στην πόλη Τρίερ της δυτικής Γερμανίας, όταν ένα τζιπ έπεσε μέσα στο πλήθος σε πεζόδρομο στην πόλη Τρίερ. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από τη γερμανική τηλεόραση, οι άνθρωποι που έχουν χάσει τη ζωή τους είναι τέσσερις, ενώ ανάμεσά τους βρίσκεται κι ένα παιδί, χωρίς να έχουν γίνει γνωστές λεπτομέρειες για την ηλικία του.

Υπάρχουν επίσης αρκετοί σοβαρά τραυματίες (οι αρχικές πληροφορίες έκαναν λόγο για τουλάχιστον 15), ενώ σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης, οι τραυματίες νοσηλεύονται στα δύο νοσοκομεία.

Άμεση ήταν η αντίδραση της τοπικής αστυνομίας του Τρίερ για την ακινητοποιήση του αυτοκινήτου που έπεσε μέσα στο πλήθος σε πεζόδρομο στο κέντρο της πόλης, καθώς και στη σύλληψη του οδηγού του, ενός 51χρονου Γερμανού υπήκοου.

Τη σύλληψη του οδηγού έχει επιβεβαιώσει η αστυνομία μέσω Twitter, ενώ σε βίντεο που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, παρουσιάζεται η πιθανή σύλληψη του δράστη, έξω από το γκρι τζιπ, το οποίο σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα, κατευθύνθηκε πάνω στον κόσμο με ταχύτητα που μπορεί να άγγιζε τα 80 χιλιόμετρα την ώρα.

Τα πρώτα βίντεο από το σημείο που πέρασε το αυτοκίνητο στον πεζόδρομο της πόλης Trier και παρέσυρε πεζούς ανέβηκε στο twitter. Οπως φαίνεται, οι πολίτες καλούν σε βοήθεια, καθώς υπάρχουν τραυματίες στο σημείο.

Όπως μεταδίδει το Reuters, η τοπική εφημερίδα Trierischer Volksfreund επικαλέστηκε αυτόπτη μάρτυρα που είπε ότι ένα σκούρο γκρι Range Rover έτρεχε με μεγάλη ταχύτητα και άνθρωποι πετάγονταν στον αέρα.

Η ειδησεογραφική ιστοσελίδα «Lokalo» αναφέρει πως επρόκειτο για αυτοκίνητο μάρκας Range Rover, το οποίο κατευθύνθηκε προς στο πλήθος με ταχύτητα άνω των 70χλμ/ώρα. Το κέντρο της πόλης έχει αποκλειστεί και ελικόπτερα πετούν πάνω από το σημείο όπου σημειώθηκε το αιματηρό περιστατικό.

Ο δήμαρχος Βόλφραμ Λάιμπε δήλωσε πως τουλάχιστον δύο νεκρούς και «πολλούς τραυματίες» άφησε πίσω του αυτοκίνητο που έπεσε σε πεζούς στον κεντρικό πεζόδρομο της πόλης Τρίερ, στα σύνορα της Γερμανίας με το Λουξεμβούργο. Τα κίνητρα του δράστη παραμένουν άγνωστα.

BREAKING: Car hits several people in pedestrian zone in Trier, Germany. Police asking people to avoid the area.#Trier #Germanyhttps://t.co/nOSAM9pyCc

— Insider Paper (@TheInsiderPaper) December 1, 2020