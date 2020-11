Formula 1 ατύχημα – Γκροζάν: Το συγκλονιστικό μήνυμα από το νοσοκομείο

Formula 1 ατύχημα – Γκροζάν: Ο Ρομέν Γκροζάν αναρρώνει στο νοσοκομείο μετά από το σοκαριστικό ατύχημα που είχε με το μονοθέσιο του Grand Prix του Μπαχρέιν. Ο 34χρονος Γάλλος πιλότος της Haas κατάφερε να βγει σχεδόν αλώβητος από το μονοθέσιο του όταν αυτό προσέκρουσε στις προστατευτικές μπάρες, μετά από επαφή που είχε με τον μονοθέσιο του Κβιάτ, κόπηκε στη μέση και τυλίχθηκε στις φλόγες στον πρώτο γύρο του αγώνα, ο οποίος σταμάτησε. “Ο Romain Grosjean θα παραμείνει στο νοσοκομείο για μια νύχτα για να υποβληθεί σε θεραπεία για εγκαύματα στο πίσω μέρος και των δύο χεριών”, ανέφερε ανακοίνωση της ομάδας του, η οποία ανέβασε και βίντεο μέσα από το νοσοκομείο οπού νοσηλεύεται ο Γάλλος πιλότος.

Όπως μαρτυρά το συγκλονιστικό video από το Σακχίρ, ο Grosjean διατήρησε τις αισθήσεις του και κατάφερε να απεγκλωβιστεί μόνος του από το κόκπιτ, την ώρα που όλα είχαν γίνει παρανάλωμα του πυρός. Με την προσωπίδα του κράνους του σχεδόν λιωμένη, έχοντας προστασία μόνο από την πυρίμαχη κάλτσα στο αριστερό του πόδι, όπως φάνηκε τη στιγμή που πήδηξε ότι είχε μείνει από τις μπαριέρες για να βρει σωτηρία στην αγκαλιά του γιατρού της F1, Ian Roberts, που είχε σπεύσει στο σημείο.

‘Είμαι καλά, σχετικά καλά. Σας ευχαριστώ για τα μηνύματά σας. Ήμουν αντίθετος με το Halo πριν από μερικά χρόνια, είναι όμως ό,τι καλύτερο έχει μπει στη Formula 1. Χωρίς αυτό δεν θα μπορούσα να σας μιλήσω σήμερα. Ευχαριστώ όλο τον κόσμο” ήταν τα λόγια του Γκροζάν, που έχει εγκαύματα στα χέρια, στους αστραγάλους, όχι όμως κατάγματα στα πλευρά όπως πολλοί φοβήθηκαν.

An update from Romain himself. Pleased to see you’re in good spirits! We hope you make a speedy recovery 🙏 pic.twitter.com/njnjjH4GBi

— Haas F1 Team (@HaasF1Team) November 29, 2020