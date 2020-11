Formula 1 ατύχημα – Γκροζάν: Σοκ στο γκραν πρι του Μπαχρέιν

Formula 1 ατύχημα – Γκροζάν: Σοκάρει το ατύχημα που είχε ο Ρομέν Γκροζάν στο GP του Μπαχρέιν για το πρωτάθλημα της Formula 1, με τον πιλότο της Haas να χάνει το έλεγχο του μονοθεσίου του και να πέφτει με μεγάλη ταχύτητα επάνω στα προστατευτικά διαζώματα της πίστας. Από τη σφοδρή σύγκρουση, το μονοθέσιο εξερράγη και κόπηκε στα δύο με τον Ρομέν Γκροζάν να βγαίνει ζωντανός από το τρομακτικό ατύχημα. Το συγκλονιστικό συμβάν σημειώθηκε λίγα δευτερόλεπτα μετά την έναρξη του Grand Prix του Μπαχρέιν.

Στην πρώτη στροφή μετά την εκκίνηση του αγώνα, ο Ρομέν Γκροζάν στην προσπάθειά του να αλλάξει γραμμή, είχε επαφή με άλλο μονοθέσιο με αποτέλεσμα να χάσει τον έλεγχο και να προσκρούσει με μεγάλη ταχύτητα στις μπαριέρες.

Το προσωπικό ασφαλείας της πίστας έσπευσε αμέσως στο σημείο και κατάφερε να απομακρύνει τον οδηγό από τις φλόγες. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ομάδας ο Γκροζάν έχει υποστεί καψίματα στα χέρια και τους αστραγάλους ενώ έχει μεταφερθεί για εξετάσεις για να διαπιστωθεί αν έχει υποστεί και κάποιο κάταγμα.

Από το τρομακτικό ατύχημα, το μονοθέσιο της Haas μετατράπηκε σε άμορφη μάζα σιδερικών, με τον πιλότο της ομάδας να γλιτώνει από καθαρή τύχη.

STEINER: "Romain is doing okay, I don't want to make a medical comment but he had light burns on his hands and ankles. Obviously he's shaken… I want to thank the rescue crews who are very quick. The marshals and FIA people they did a great job, it was scary"#BahrainGP 🇧🇭 pic.twitter.com/lWbZd17ynw

— Formula 1 (@F1) November 29, 2020