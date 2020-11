Τουρκία – Θράκη: Το σύνθημα στην οικία του Μουφτή και οι προκλητικές δηλώσεις

Τουρκία – Θράκη: Αμέσως μετά την επιθετική προώθηση των θέσεών της στην κυπριακή και την ελληνική ΑΟΖ, η Τουρκία έρχεται να θέσει, μέσω διατεταγμένης αρθρογραφίας, θέμα μειονοτικών δικαιωμάτων στη Θράκη. Ασφαλώς το ενδιαφέρον της δεν εστιάζεται στα δικαιώματα των μουσουλμάνων συμπατριωτών μας. Η στόχευση είναι η ίδια η Θράκη. Ένα σύνθημα στο ασανσέρ του σπιτιού του ψευδομουφτή Ξάνθης, Αχμέτ Μετέ, στάθηκε η αφορμή για να εκδώσει ανακοίνωση διαμαρτυρίας του Τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, εγκαλώντας την Ελλάδα για τη δράση εξτρεμιστικών ομάδων σε βάρος της μουσουλμανικής μειονότητας στη Θράκη!

Μάλιστα, το ΥΠΕΞ της γειτονικής χώρας χαρακτηρίζει τον κύριο Μετέ ως “Μουφτή”, τη στιγμή που στην Ξάνθη υπάρχει άλλος νόμιμος Μουφτής, ενώ κάνει λόγο για μισαλλοδοξία και ρατσισμό κατά της μειονότητας στην περιοχή, την οποία επίσης χαρακτηρίζει ως τουρκική.

”Καταδικάζουμε το ρατσιστικό μήνυμα απειλής που γράφτηκε στον ανελκυστήρα του διαμερίσματος κατοικίας του Αχμέτ Μετέ, του Μουφτή της Ξάνθης στην Ελλάδα. Αυτό το περιστατικό αποκάλυψε για άλλη μια φορά τη μισαλλοδοξία ρατσιστικών και εξτρεμιστικών ομάδων στην Ελλάδα για την ύπαρξη της τουρκικής μειονότητας στη Δυτική Θράκη και των εκπροσώπων τους.

Περιμένουμε από το ελληνικό κράτος να διαφωτίσει το φρικτό περιστατικό και να φέρει τους δράστες του στη δικαιοσύνη διεξάγοντας μια έρευνα με τη δέουσα σοβαρότητα και ευαισθησία.”

Statement of the Spokesperson of Ministry of Foreign Affairs, Mr. Hami Aksoy in Response to a Question Regarding the Racist Threat Message Written on the Elevator of the Residence of Ahmet Mete, the Mufti of Xanthi in Greece https://t.co/TH2OFmLlwz pic.twitter.com/McpEopZGCY

— Turkish MFA (@MFATurkey) November 28, 2020