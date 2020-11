Μαραντόνα – θάνατος: Τα ελληνικά ad10s

Μαραντόνα – θάνατος: Το ad10s στον Μαραντόνα είπε σύσσωμος ο αθλητικός αλλά και ο πολιτικός κόσμος της Ελλάδας. Τον Ντιεγκίτο αποχαιρέτησαν οι Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Άρης και πολλές ακόμα ομάδες αλλά και οι πολιτικοί αρχηγοί των κομμάτων της βουλής. Ενώ, πλήθος πολιτικών ηγετών ανά τον κόσμο είπαν το αντίο τους στον Αργεντίνο Θρύλο του ποδοσφαίρου.

Ο Ολυμπιακός μέσω ανάρτησης του αποχαιρέτησε τον Ντιεγκίτο. Οι «ερυθρόλευκοι» ανέφεραν: «Ένας πραγματικός θρύλος του ποδοσφαίρου. Αναπαύσου εν ειρήνη Ντιέγκο Μαραντόνα».

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός μίλησε με συγκινητικά λόγια για τον Μαραντόνα, αναφέροντας πως «η αγάπη για την μπάλα προήλθε από εσένα». Αναλυτικά όσα ανέφεραν: «Αναντικατάστατος, Ασταμάτητος. Αξέχαστος. Αθάνατος. Ένας αληθινός θρύλος του παιχνιδιού έφυγε. Η αγάπη για το ποδόσφαιρο προήλθε από σένα. Σε ευχαριστούμε για τις αναμνήσεις. Αναπαύσου εν ειρήνη. Ντιέγκο Αρμάντο».

Irreplaceable. Unstoppable. Unforgettable. Immortal.

A true legend of the game has passed away. Love for football came from you. Thanks for the memories.

Rest in Peace, Diego Armando #Maradona. #Panathinaikos pic.twitter.com/ZI0mUSJFPh

— Panathinaikos F.C. (@paofc_) November 25, 2020