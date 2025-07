Wimbledon, Ζβέρεφ μετά τον πρόωρο αποκλεισμό του: Νιώθω μόνος και άδειος, ίσως χρειάζομαι ψυχοθεραπεία

Το φετινό Wimbledon εξελίσσεται σε ένα από τα πιο δραματικά Grand Slam της χρονιάς, με τους Στέφανο Τσιτσιπά και Αλεξάντερ Ζβέρεφ να βρίσκονται στο επίκεντρο για λόγους που ξεπερνούν το αγωνιστικό κομμάτι. Ο Έλληνας πρωταθλητής αναγκάστηκε να αποσυρθεί από τον αγώνα του πρώτου γύρου λόγω τραυματισμού και, όπως δήλωσε αργότερα, σκέφτεται ακόμη και την αποχώρησή του από την ενεργό δράση. Την επόμενη ημέρα, ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ αποκλείστηκε πρόωρα και με εμφανή συναισθηματική φόρτιση μίλησε ανοιχτά για τα ψυχικά του αδιέξοδα.

Ο 28χρονος Γερμανός τενίστας, πρώην Νο2 στον κόσμο και τρεις φορές φιναλίστ σε Grand Slam, προχώρησε σε μία συγκλονιστική εξομολόγηση: «Το πρόβλημα είναι περισσότερο ψυχολογικό. Νιώθω πολύ μόνος. Υποφέρω. Από το Australian Open και μετά, δυσκολεύομαι πολύ πνευματικά. Ψάχνω τρόπους να βγω απ’ αυτή την τρύπα, αλλά συνεχίζω να χάνω τον εαυτό μου μέσα σ’ αυτή. Είναι ίσως η πρώτη φορά που νιώθω τόσο άδειος». Ερωτηθείς αν θα σκεφτόταν να ζητήσει βοήθεια ειδικού, απάντησε: «Ίσως είναι η πρώτη φορά στη ζωή μου που τη χρειάζομαι. Δεν πρόκειται απαραίτητα για το τένις. Μου λείπει η χαρά και εκτός γηπέδων. Ακόμα και όταν κέρδιζα στη Στουτγκάρδη και το Χάλε, δεν ένιωθα τη χαρά που ένιωθα παλιότερα».

Ο Ζβέρεφ βρίσκεται σε σχέση με το γερμανικό μοντέλο και παρουσιάστρια Σοφία Τομάλα από το 2021. Σύμφωνα με τη Bild, οι δυο τους παραμένουν μαζί, αν και εκείνη δεν κατάφερε να ταξιδέψει στο Λονδίνο λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων. Ήταν, πάντως, δίπλα του στο πρόσφατο τουρνουά του Χάλε. Η προσωπική ζωή του Ζβέρεφ έχει απασχολήσει επανειλημμένα τα μέσα ενημέρωσης. Το 2020, η Ρωσίδα τενίστρια Όλια Σαρίποβα τον είχε κατηγορήσει δημόσια για κατ’ εξακολούθηση κακοποιητική συμπεριφορά. Παρόμοιες κατηγορίες είχε διατυπώσει και η Μπρέντα Πατέα, μητέρα της κόρης του, Μάγια, κάνοντας λόγο για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.

After his loss to Rinderknech at Wimbledon, Zverev says he feels very alone in life & is considering therapy, ‘I’ve never felt this empty before’

