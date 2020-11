Μαραντόνα – θάνατος: Ο Θρήνος για τον Ντιέγκο (vid, photo)

Μαραντόνα – θάνατος: Ο Ντίεγκο Αρμάντο Μαραντόνα, ο Θεός της μπάλας. Ένας θρύλος που λατρεύτηκε από εκατομμύρια ανθρώπους ανά τον κόσμο για τα «μαγικά» που έκανε με την μπάλα, δεν είναι πλέον εδώ… Ο πόνος είναι δυσβάσταχτος και η απώλεια του έχει προκαλέσει θρήνο παγκοσμίως. Κόσμος ξεχύθηκε στους δρόμους για να πει το τελευταίο αντίο στον «Ντιεγκίτο». Στην Αργεντινή, στην Νάπολι, στην Βαρκελώνη και σε όλο τον κόσμο ο κόσμος πενθεί για την απώλεια του. Ο Μαραντόνα ο θρύλος του ποδοσφαίρου, πάντα παρέμεινε ένας εκφραστής του λαού και τώρα ο λαός έχει βγει στους δρόμους για να τον αποχαιρετήσει.

Στην Αργεντινή έχει κηρυχθεί τριήμερο πένθος για τον θάνατο του «Pibe de Oro». Η σωρός του βρίσκεται στο Προεδρικό Μέγαρο, όπου έχει τεθεί για λαϊκό προσκύνημα και χιλιάδες κόσμος συρρέει για να τον αποχαιρετήσει, να πει το δικό του αντίο Ντιέγκο, που τόσο πολύ λάτρεψε. Άντρες, γυναίκες και παιδιά με τραγούδια και συνθήματα αποτίουν τον δικό τους φόρο τιμής στον μεγάλο τους ήρωα. Μάλιστα, τα ΜΜΕ της Αργεντινής θεωρούν, πως τουλάχιστον ένα εκατομμύριο κόσμος θα προσέλθει για να πει το αντίο του.

Μάλιστα, όπως αναφέρει το Αθηναϊκό πρακτορείο ειδήσεων. Ο πρόεδρος της Αργεντινής δήλωσε: «Σκέφτηκα ν’ ανοίξω την έδρα της κυβέρνησης της Αργεντινής για τον Ντιέγκο, επειδή από αυτά τα μπαλκόνια βγήκε με το Παγκόσμιο Κύπελλο το 1986 και μας χαιρέτησε για το Μουντιάλ του 1990. Θέλω όλοι οι Αργεντινοί που θέλουν να τον αποχαιρετήσουν να μπορέσουν να το κάνουν. Ο Μαραντόνα το αξίζει. Τα εκατομμύρια των Αργεντινών που τον αγαπούσαμε και του είμαστε ευγνώμονες τόσο πολύ, θέλουμε να τον αποχαιρετήσουμε».

Στην γειτονία Μπόκα του Μπουένος Άιρες. Χιλιάδες κόσμος έχει βγει από χθες το βράδυ στους δρόμους και αποχαιρετάει τον Ντιεγκίτο. Έξω από το γήπεδο της αγαπημένης του Μπόκα Τζούνιορς μαζεύτηκαν χιλιάδες άτομα και είπαν το αντίο τους στον Μαραντόνα. Ο κόσμος έκλεγε και το κλίμα ήταν συναισθηματικά φορτισμένο. Η διοίκηση της ομάδας αποφάσισε να αφήσει αναμμένο μόνο ένα φως στο «Μπομπονέρα». Πιο συγκεκριμένα, το μόνο φως που έμεινε ανοιχτό στο γήπεδο που μεγαλούργησε, ήταν αυτό της σουίτας που έβλεπε τους αγώνες της αγαπημένης του ομάδας.

Ο Αργεντίνος θρύλος λατρεύτηκε από όλη την χώρα και ο θάνατος του έφερε κοντά στους οπαδούς της Μπόκα, αυτούς της «μισητής» Ρίβερ Πλέιτ. Οι «εκατομμυριούχοι» πενθούν για την απώλεια του Θεού της μπάλας και η σημαία έξω από το ιστορικό «Μονουμεντάλ» κυματίζει μεσίστια, ενώ τα φώτα του παρέμειναν αναμμένα όλο το βράδυ. Αρκετοί οπαδοί της ομάδας βγήκαν στους δρόμους για να τον αποχαιρετήσουν, ενώ πολλοί ήταν εκείνοι, που έκλαιγαν αγκαλιά με τους οπαδούς της Μπόκα.

Τρομερές ήταν και οι σκηνές, που εξελίχθηκαν τόσο έξω όσο και μέσα στο γήπεδο της Αρχεντίνος Τζούνιορς. Η διοίκηση της ομάδας, αποφάσισε να ανοίξει της πύλες του σταδίου «Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα» για τον κόσμο. Οι κερκίδες γέμισαν ασφυκτικά και ο κόσμος τραγουδούσε συνθήματα προς τιμή του «Ντιεγκίτο». Ενώ, στο γήπεδο ήταν και το τούνελ των αποδυτηρίων με την φιγούρα του «Πίμπε ντ’ ορο».

Στην Νάπολη, που λάτρεψε και λατρεύτηκε όσο κανένας ο κόσμος ξεχύθηκε στους δρόμους για να αποχαιρετήσει τον Ντιέγκο. Τον θρύλο, που αποτέλεσε το είδωλο χιλιάδων παιδιών και έδωσε χαρά στην πόλη με τα όσα κατάφερε με την φανέλα της Νάπολι. Η ομάδα άφησε αναμμένα τα φώτα του «σπιτιού» του «Σαν Πάολο» και αποφάσισε να το ονομάσει προς τιμήν του «Ντιέγκο Μαραντόνα». Μάλιστα, το αντίο της πόλης και της ομάδας ήταν συγκινητικό. Ο ουρανός φωτίστηκε το βράδυ με τα καπνογόνα και τα βεγγαλικά προς τιμήν του Ντιεγκίτο.

Diego Maradona led Napoli to their only two Serie A titles and will forever be beloved by the city.

Fans have gathered in Naples to mourn 🙏 pic.twitter.com/QYk8wxMSJk

