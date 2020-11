Νετανιάχου Σαουδική Αραβία: Το Ριάντ διαψεύδει συνάντηση με Σαλμάν

Νετανιάχου Σαουδική Αραβία: Το Ριάντ διαψεύδει τις προερχόμενες από το Ισραήλ πληροφορίες για συνάντηση ανάμεσα στον πρίγκιπα διάδοχο της Σαουδικής Αραβίας Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν και τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου κατά την διάρκεια μυστικής επίσκεψης στο βασίλειο μαζί με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Μάικ Πομπέο.

“Είδα τις πληροφορίες του Τύπου σε σχέση με υποτιθέμενη συνάντηση ανάμεσα στον πρίγκιπα διάδοχο και ισραηλινούς αξιωματούχους κατά την διάρκεια της πρόσφατης επίσκεψης του Μάικ Πομπέο. Καμία συνάντηση τέτοιου είδους δεν πραγματοποιήθηκε. Οι μόνοι αξιωματούχοι παρόντες ήταν Αμερικανοί και Σαουδάραβες”, έγραψε στο Twitter ο υπουργός Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας πρίγκιπας Φαϊσάλ μπιν Φαράν.

I have seen press reports about a purported meeting between HRH the Crown Prince and Israeli officials during the recent visit by @SecPompeo. No such meeting occurred. The only officials present were American and Saudi.

— فيصل بن فرحان (@FaisalbinFarhan) November 23, 2020