“Νονός” 3 – 2020: Κυκλοφόρησε το τρέιλερ της νέας εκδοχής του “αριστουργήματος”

“Νονός” 3 – 2020: Πριν από περίπου δύο μήνες έγινε γνωστό ότι ο Φράνσις Φορντ Κόπολα ξαναμοντάρει τον «Νονό 3» με νέα αρχή και διαφορετικό φινάλε. Η καινούργια εκδοχή, έχει πλέον τρέιλερ που έδωσε στη δημοσιότητα η Paramount Pictures. Η ιστορία της ταινίας, που πρωτοπαρουσιάστηκε το 1990, περιστρέφεται γύρω από την επιθυμία του ώριμου πλέον Μάικλ Κορλεόνε να αλλάξει το προφίλ του και από βαρόνος του οργανωμένου εγκλήματος να γίνει ένας καθόλα νόμιμος επιχειρηματίας. Πρωταγωνιστούν οι Αλ Πατσίνο, Ντάιαν Κίτον, Άντι Γκαρσία και Σοφία Κόπολα, ενώ η ταινία ήταν υποψήφια για επτά Όσκαρ (Β’ Ανδρικού Ρόλου για τον Άντι Γκαρσία, Καλύτερης Ταινίας, Σκηνοθεσίας, Πρωτότυπου τραγουδιού, Moντάζ, Καλλιτεχνικής Διεύθυνσης και Φωτογραφίας), αλλά δεν κατάφερε να κερδίσει κανένα.

«Ο τίτλος “Mario Puzo’s The Godfather, Coda: The Death of Michael Corleone” είναι μία αναγνώριση της κοινής προτίμησης που είχαμε με τον Μάριο για αυτό που έγινε στην πορεία το “The Godfather: Part III”. Για αυτή την εκδοχή του φινάλε, δημιούργησα ένα καινούργιο φινάλε και μια νέα αρχή, μετέφερα κάποιες σκηνές, αλλά και μουσικά σημεία. Με αυτές τις αλλαγές και με βελτιωμένη ποιότητα και ήχο είναι το πιο κατάλληλο τέλος για την τριλογία και είμαι ευγνώμων στον Τζιμ Γιαννόπουλος και την Paramount που μου επέτρεψαν να το κάνω» είχε δηλώσει ο σπουδαίος σκηνοθέτης πριν από λίγο καιρό.

Ο Φράνσις Φορντ Κόπολα και η ομάδα του, εργάστηκαν για έξι μήνες πάνω στη νέα εκδοχή, η οποία έχει ανανεωμένο τίτλο, φρέσκο μοντάζ, και βασίζεται περισσότερο στο αρχικό όραμα τόσο του Κόπολα, αλλά κυρίως του συγγραφέα Μάριο Πούζο. Το «The Godfather Coda: The Death of Michael Corleone» θα κυκλοφορήσει σε επιλεγμένους κινηματογράφους στις 4 Δεκεμβρίου, ενώ από τις 8 του ίδιου μήνα θα είναι διαθέσιμο σε DVD, Blu-ray και υπηρεσίες streaming.