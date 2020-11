Πομπέο – Βαρθολομαίος: Δυσφορία από την τουρκική κυβέρνηση

Πομπέο – Βαρθολομαίος: Επίσκεψη στο Φανάρι πραγματοποίησε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάικ Πομπέο στο πλαίσιο περιοδείας. Προηγούμενος σταθμός του αμερικανού υπουργού ήταν το Παρίσι όπου είχε συνάντηση με τον πρόεδρο Μακρόν. Ο Πομπέο συναντήθηκε σήμερα το πρωί με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, συνάντηση που κράτησε μία ώρα και δέκα λεπτά. Συζητήθηκαν θέματα που αφορούν το Οικουμενικό Πατριαρχείο αλλά και θέματα θρησκευτικής ελευθερίας.

Εξάλλου στο επίκεντρο των Αμερικανών αξιωματούχων που επισκέπτονται το Φανάρι είναι πάντα και το θέμα της Θεολογικής Σχολής αλλά και τα θέματα πολιτιστικής κληρονομιάς που βάλλονται τον τελευταίο καιρό. Η τουρκική κυβέρνηση δεν κρύβει τη δυσφορία της για το γεγονός ότι ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας δεν θα συναντηθεί με κάποιον παράγοντα της πολιτικής ζωής της χώρας.

Σε ανάρτησή του στο Twitter ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, ανέφερε: «Είναι τιμή μου που συναντήθηκα με τον Παναγιώτατο Οικουμενικό Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίο, και που επισκέφθηκα τον Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου. Ως ηγέτης του Ορθόδοξου κόσμου, το Οικουμενικό Πατριαρχείο είναι βασικός εταίρος, καθώς συνεχίζουμε να προωθούμε την θρησκευτική ελευθερία ανά τον κόσμο».

Honored to meet with His All-Holiness, Ecumenical Patriarch Bartholomew I, and to visit the Patriarchal Church of St. George today. As leader of the Orthodox world, the Ecumenical Patriarchate is a key partner as we continue to champion religious freedom around the globe. pic.twitter.com/1u96nPZwgV

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) November 17, 2020