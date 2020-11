Ερντογάν Βαρώσια: Κάτω από καταρρακτώδη βροχόπτωση η προκλητική “φιέστα”

Ερντογάν Βαρώσια: Σε εξέλιξη, αλλά υπό ισχυρή βροχόπτωση, βρίσκεται η επίσκεψη του Τούρκου προέδρου Ταγίπ Ερντογάν στην περίκλειστη πόλη των Βαρωσίων. Ο Τούρκος πρόεδρος συνοδεύεται από τον ηγέτη των Τουρκοκυπρίων Ερσίν Τατάρ. Παρά τις προετοιμασίες που έγιναν με στόχο μια φιέστα, όλοι οι παρευρισκόμενοι περιορίστηκαν στα στέγαστρα του χώρου της περιοχής Λεωφόρου Κέννεντυ, καθώς κατά την άφιξη του Τούρκου Προέδρου ξέσπασε καταιγίδα, ενώ στην περιοχή πνέουν ισχυρότατοι άνεμοι. Ο ίδιος ο κ. Ερντογάν είπε στους δημοσιογράφους που τον περίμεναν «πρώτα να δούμε τη θέα και μετά να τα πούμε».

Προηγήθηκε τελετή στο μνημείο Φαζίλ Κιουτσούκ αλλά και παρέλαση η οποία ολοκληρώθηκε με πτήσεις τουρκικών F-16 που σχημάτισαν την Ημισέλινο. Κατά την ομιλία του ο Ρ.Τ Ετντογάν αναφέρθηκε στο Βαρώσι λέγοντας ότι το βήμα που έγινε στο Βαρώσι δεν είναι για να δημιουργήσει νέα προβλήματα αλλά να διορθώσει τα παλιά προβλήματα. Για τους υδρογονάνθρακες, ανέφερε ότι «ως εγγυήτρια χώρα δεν μπορούμε να ανεχτούμε άλλα διπλωματικά παιχνίδια».

Η επίσκεψη, που βρίσκεται σε εξέλιξη, πραγματοποιείται με αφορμή τις εκδηλώσεις για την ανακήρυξη της αυτοαποκαλούμενης και μη αναγνωρισμένης διεθνώς «Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου (ΤΔΒΚ)». Η επίσκεψη Ερντογάν στα κατεχόμενα εδάφη προκάλεσε την έντονη αντίδραση τόσο του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκου Αναστασιάδη, όσο και του ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών.

Η Αθήνα κάνει λόγο για πρωτοφανή πρόκληση, η οποία έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και καταδικάζει την επίσκεψη με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο τη συνεχή και αυξανόμενη κλιμάκωση της τουρκικής παραβατικής συμπεριφοράς στην Ανατολική Μεσόγειο.

