Ερντογάν – Μπάιντεν: Συγχαρητήρια με καθυστέρηση

Ερντογάν – Μπάιντεν: Με καθυστέρηση έφτασε το μήνυμα συγχαρητηρίων από τον Τούρκο πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στον νεοκλεγέντα πρόεδρο των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν. Στο μήνυμά του, ο Ερντογάν επισήμανε την «αποφασιστικότητα» της Άγκυρας «να εργαστεί στενά με την αμερικανική διοίκηση» το επόμενο διάστημα, προσθέτοντας πως «η ισχυρή συνεργασία και συμμαχία» μεταξύ των δύο χωρών θα συνεχίσουν να συμβάλουν στην παγκόσμια ειρήνη.

«Οι προκλήσεις μπροστά στις οποίες βρισκόμαστε σε παγκόσμιο και περιφερειακό επίπεδο καθιστούν απαραίτητες την ανάπτυξη και την ενίσχυση των σχέσεών μας στη βάση του κοινού συμφέροντος και των κοινών αξιών», ανέφερε ο Ερντογάν στο μήνυμά του, που έδωσε στη δημοσιότητα η τουρκική προεδρία.

