Εκλογές ΗΠΑ 2020: Τα πρώτα συγχαρητήρια σε Μπάιντεν από τα… Φίτζι

Εκλογές ΗΠΑ 2020: Μπορεί η καταμέτρηση να συνεχίζεται σε έξι πολιτείες – οι τέσσερις εκ των οποίων είναι κρίσιμες για την έκβαση των Αμερικανικών εκλογών 2020, αλλά ο πρωθυπουργός των νήσων Φίτζι προεξοφλεί τη νίκη του Τζο Μπάιντεν. Σε αντίθεση με τον πρωθυπουργό της Σλοβενίας, Γιάνεζ Γιάνσα, που έσπευσε να κηρύξει νικητή τον Ντόναλντ Τραμπ, ο Φρανκ Μπαϊνιμαράμα έστειλε μέσω Twitter τα συγχαρητήριά του στον Δημοκρατικό προεδρικό υποψήφιο, εκφράζοντας την ελπίδα να παίξει σημαντικό ρόλο στη διάσωση του πλανήτη από την κλιματική αλλαγή.

Και μπορεί το αποτύπωμα των νήσων Φίτζι να είναι μικρότερο του 1% στις εκπομπές άνθρακα, αλλά η άνοδος της στάθμης της θάλασσας, η διάβρωση των παράκτιων περιοχών και τα ακραία καιρικά φαινόμενα, η επίταση των οποίων αποδίδεται από πολλούς στην κλιματική αλλαγή έχουν δραματικές επιπτώσεις στη νησιωτική χώρα. Οι ΗΠΑ έγιναν η πρώτη χώρα ανά την υφήλιο, που αποχώρησαν με απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ από τη Συμφωνία των Παρισίων για την κλιματική αλλαγή του 2015, αλλά ο Μπάιντεν έχει προαναγγείλει την επιστροφή της χώρας το συντομότερο δυνατό, αν εκλεγεί πρόεδρος.

Congratulations, @JoeBiden.

Together, we have a planet to save from a #ClimateEmergency and a global economy to build back better from #COVID19.

Now, more than ever, we need the USA at the helm of these multilateral efforts (and back in the #ParisAgreement — ASAP!) pic.twitter.com/mhX9HWR5HI

— Frank Bainimarama (@FijiPM) November 7, 2020