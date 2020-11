Εκλογές ΗΠΑ 2020: Η Πενσυλβάνια θα διαχωρίσει τις ψήφους

Εκλογές ΗΠΑ 2020: Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ εξέδωσε προσωρινή διαταγή που απαιτεί από την Πενσυλβανία να διαχωρίσει τις ψήφους που ελήφθησαν μετά την Ημέρα των Εκλογών στις 3 Νοεμβρίου.

“Όλα τα εκλογικά συμβούλια της κομητείας διατάσσονται, εν αναμονή περαιτέρω διαταγής του Δικαστηρίου, να συμμορφωθούν με τις ακόλουθες οδηγίες που παρέσχε ο Γραμματέας της Κοινοπολιτείας στις 28 Οκτωβρίου και την 1η Νοεμβρίου, δηλαδή, ότι όλα τα ψηφοδέλτια που ελήφθησαν ταχυδρομικώς μετά τις 8 : 00:00 στις 3 Νοεμβρίου να διαχωριστούν και να διατηρηθούν «σε ένα ασφαλές και σφραγισμένο εμπορευματοκιβώτιο χωριστό από τα άλλα ψηφοδέλτια», έγραψε o αναπληρωτής δικαστής Samuel Alito στην δικαστική απόφαση την Παρασκευή.

BREAKING: Alito temporarily orders Pennsylvania counties to segregate late-arriving mail ballots (something most or all are already doing). Refers matter to full Supreme Court for next step. pic.twitter.com/0fB2681vqG

— Greg Stohr (@GregStohr) November 7, 2020