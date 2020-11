ΗΠΑ κορoνοϊός – νέα: Θετικός ο προσωπάρχης του Τραμπ

ΗΠΑ κορoνοϊός – νέα: Ο προσωπάρχης του Λευκού Οίκου Μαρκ Μέντοους, που έχει εμφανιστεί σε δημόσιες εκδηλώσεις χωρίς να φορά μάσκα, διαγνώστηκε με κορωνοϊό, δήλωσε στο Reuters πηγή που έχει γνώση της υπόθεσης. Προς το παρόν δεν είναι γνωστό πότε ή πώς μολύνθηκε από covid-19 ο Μέντοους. Ο προσωπάρχης του Λευκού Οίκου συνόδευε τακτικά τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στις εμφανίσεις του κατά τις τελευταίες ημέρες της προεκλογικής του εκστρατείας, πριν τις αμερικανικές εκλογές της 3ης Νοεμβρίου.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι εκτός από τον Μέντοους τουλάχιστον άλλοι τέσσερις εργαζόμενοι στον Λευκό Οίκο έχουν κορωνοϊό με δημοσιογράφο του Bloomberg να υποστηρίζει ότι έγινε προσπάθεια να κρατηθεί μυστική η ασθένεια του προσωπάρχη του Τραμπ. Πρόκειται για έναν ακόμη άνθρωπο από τον στενό κύκλο του Αμερικανού προέδρου που μολύνεται από covid-19, η οποία έχει σκοτώσει περισσότερους από 230.000 Αμερικανούς. Ο ίδιος ο Τραμπ, όπως και η σύζυγός του Μελάνια και ο γιος τους Μπάρον έχουν διαγνωσθεί με κορωνοϊό.

NEWS: Along with Trump chief of staff Mark Meadows, at least FOUR other White House aides currently have coronavirus, per sources.

Pains were taken to keep Meadows’ illness a secret, I’m told. And people around him who knew were told to keep quiet.

— Jennifer Jacobs (@JenniferJJacobs) November 7, 2020