Τραμπ εκλογές 2020: «Ακούω τον ήχο της νίκης» – Μια… ιδιαίτερη προσευχή

Ο Τραμπ έχει ήδη εξαπολύσει νομικό πόλεμο για να αποτρέψει τη διαγραφόμενη ήττα σε διάφορες πολιτείες, αλλά ίσως μόνον η θεϊκή παρέμβαση μπορεί να τον σώσει. Αυτό τουλάχιστον φέρεται να πιστεύει η Γουάιτ, που χθες το βράδυ, ώρα Αμερικής, ανέπεμψε μια… ικεσία προς τον Ύψιστο προκειμένου να νικήσει ο Ρεπουμπλικανός Πρόεδρος. ΣΕ ένα βίντεο, που έγινε viral, η πνευματική σύμβουλος του Τραμπ διακρίνεται να προσεύχεται με ενίοτε ακατάληπτα λόγια καλώντας τον Μεγαλοδύναμο να πατάξει τους «δαιμονικούς συνεταιρισμούς» που προσπαθούν να κλέψουν τη νίκη από τον Τραμπ. «Ακούω τον ήχο της νίκης. Ο Κύριος λέει ότι έχει τελειώσει, αφού ακούω τον ήχο της νίκης. Βγαίνουν άγγελοι τώρα», λέει εντοπίζοντας συρροή αγγελικών δυνάμεων από την Αφρική.

Paula White battles the "demonic confederacies" that are attempting to steal the election from Trump. pic.twitter.com/Bt3BJOkJIV

— Right Wing Watch (@RightWingWatch) November 5, 2020