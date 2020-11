Εκλογές ΗΠΑ 2020: Πρώτες δηλώσεις Μπάιντεν με αέρα νικητή

Εκλογές ΗΠΑ 2020: Την αισιοδοξία του για το αποτέλεσμα εξέφρασε ο Δημοκρατικός υποψήφιος Τζο Μπάιντεν απευθυνόμενος στους υποστηρικτές του στο Ντελάγουερ. «Όταν τελειώσει το μέτρημα, θα είμαστε νικητές», ανέφερε χαρακτηριστικά, ενώ σύμφωνα με τα αποτελέσματα έως τις 23:30 το βράδυ της Τετάρτης, έχει προβάδισμα έναντι του Τραμπ, ενώ φέρεται να κερδίζει και το Μίσιγκαν, Πολιτεία-κλειδί.

«Στις φετινές εκλογές ψήφισαν περισσότεροι από 150 εκατομμύρια Αμερικανοί, οι περισσότεροι στην ιστορία των ΗΠΑ. Είναι εκπληκτικό αυτό. Και εάν έχουμε αμφιβολίες, δεν πρέπει να έχουμε για την κυβέρνηση αλλά για τους ανθρώπους». «Μετά από μια μεγάλη νύχτα καταμέτρησης, είναι σαφές ότι κερδίζουμε αρκετές Πολιτείες ώστε να φτάσουμε τους 270 εκλέκτορες που απαιτούνται για να κερδίσουμε. Δεν είμαι εδώ για να ανακηρύξω πως κερδίσαμε. Όταν θα τελειώσει η μέτρηση των ψήφων, πιστεύω ότι θα είμαστε νικητές», είπε.

«Κάθε ψήφος πρέπει να μετρήσει», τόνισε, δηλώνοντας αισιόδοξος ότι αυτή θα είναι «μια νίκη για τη δημοκρατία και την Αμερική». Ο Μπάιντεν δεσμεύτηκε ότι, μολονότι ήταν υποψήφιος με τους Δημοκρατικούς, θα κυβερνήσει «ως Αμερικανός πρόεδρος», τόσο για αυτούς που τον ψήφισαν, όσο και για εκείνους που δεν τον ψήφισαν.

Tune in as I address the nation on the state of the race. https://t.co/00QtuYAiI7

— Joe Biden (@JoeBiden) November 4, 2020